November végéig véget érhet a Kuciak-gyilkosság nyomozása

A mai sajtótájékoztatón az ügyészek arról is beszéltek, hogy az ügyészségnek több tízezer Kočner-féle üzenetváltás van a birtokában, nemcsak azok, melyeket a média az előző napokban megszellőztetett, és ezen információk alapján elmondható, hogy Kočner az állami szervek több befolyásos képviselőjével is kommunikált. Az ügyészek éppen ezért arra kérnek mindenkit, aki érintettnek érzi magát, vagy kommunikált Kočnerrel, hogy maga jelentkezzen. Az ügyész szerint ezen üzenetváltások kapcsán akár újabb vádemelésekre is sor kerülhet.

A Kuciak-gyilkosság kapcsán elmondták: a tervek szerint szeptemberben a vádlottak és minden érintett megismerheti a teljes vizsgálati aktát.

November 27-én ugyanis Alena Zs., Miroslav M., Tomáš Sz. és Zoltán A. vizsgálati fogságának határideje lejár, és abban az esetben nem kell meghosszabbítani azt, ha megtörténik a vádemelés.

Az ügyészek nem zárták ki azt sem, hogy Kočner ellen vádat emelnek majd Žilinka, Lipšic és Šufliarsky meggyilkolásának előkészítése miatt. "Egyelőre nincs a birtokunkban olyan bizonyíték, amely egyértelműen azt mutatná, hogy ez a személy valóban megrendelte ezeket a gyilkosságokat."

Erről a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze tájékoztatott hétfői sajtótájékoztatóján, Bazinban. (TASR, Denník N)