Nincs elég idénymunkás, a fákon rohad a termés

A szlovákiai munkaügyi hivatalok – a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) legutóbbi felmérése szerint – még augusztusban is 217 ezer állástalant regisztráltak. „Az elmúlt hónapokban ugyan már javult a helyzet, a járvány előtti szinttől azonban még messze vagyunk. Csak emlékeztetőül: tavaly februárban csupán 169 ezer állástalan volt a szlovákiai munkaügyi hivatalok nyilvántartásában. Annak ellenére azonban, hogy az állástalanok számának a gyors csökkenésére továbbra sem számíthatunk, egyes ágazatokban már most is gondot okoz a munkaerőhiány” – állítja Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője.

Kevés a munkás

Az egyik legkirívóbb példának a mezőgazdaság számít, amelyben már most is súlyos problémát okoz a munkaerőhiány. „Ami az idei zöldség- és gyümölcstermést illeti, a mennyiségi mutatókkal ugyan nem büszkélkedhetünk, a minőség azonban első osztályú. A termelőknek ugyanakkor idén sem sikerült elegendő munkást toborozni, a termés egy részét így egész biztosan nem sikerül betakarítani” – mondta el Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke. „A hazai almatermés idén jobb a tavalyinál, nagyjából 30 ezer tonna körül mozog, aminek a 80 százaléka kiváló minőségű. A nagy kérdés azonban, hogy sikerül-e időben betakarítani a termést. A munkaerőhiány miatt azzal számolhatunk, hogy a gyümölcstermés nagyjából negyede idén is kárba vész, mert nem sikerül időben leszedni” – állítja Marián Varga, a Szlovákiai Gyümölcstermesztők Szövetségének az elnöke. Szerinte emiatt már tavaly is nagyjából 15 ezer tonnányi gyümölcs rohadt el a gyümölcsösökben.

Külföldi segítség?

Koršňák szerint a munkaerő-hiányos ágazatok részéről egyre nagyobb lesz a nyomás kormányra a külföldi munkaerővel kapcsolatos szabályok enyhítésére, hogy a hiányzó hazai idénymunkásokat külföldiekkel pótolhassák. A gazdák érdekvédelmi szervezetei már felszólították a kormányt arra, hogy minél hamarabb fogadja el az idénymunkák intézményes kereteit. „A cél, hogy a termesztők jóval egyszerűbb feltételek mellett, gyorsabban és kevesebb ügyintézéssel foglalkoztathassák az idénymunkásokat, és nem csupán a hazaiakat, hanem az Európai Unión kívüli országokból hozzánk érkezőket is” – vallja Macho. Varga szerint csak a gyümölcstermesztők esetében évente 2 ezer embert lehetne foglalkoztatni ilyen módon.

Kiszorítják a hazait

A termesztőknek nem csupán a munkaerőhiány okoz gondot. „Továbbra is hatalmas problémát jelent a szlovák piac elárasztása a külföldi gyümölccsel. A legtöbbet Lengyelországból, Magyarországról, Németországból és Olaszországból hozzák be, miközben a behozatal esetében az alacsonyabb minőségű, olcsóbb gyümölcs dominál, amivel a hazai termesztők képtelenek felvenni az árversenyt” – mondta el Varga.

Hasonló gondokkal küszködnek a burgonyatermesztők is. „A gazdák ugyan minőségi terméssel büszkélkedhetnek, gondjaik vannak azonban az értékesítéssel, a szlovákiai üzleteket ugyanis elárasztotta a behozatal” – mondta el Jozef Šumichrast, a Szlovákiai Burgonya- és Zöldségtermesztők Szövetségének az elnöke. A Statisztikai Hivatal friss adatai szerint csak az idei első fél évben több mint 4 millió euró értékű burgonyát hoztak be Franciaországból, több mint 2,3 millió eurónyit pedig Németországból és Hollandiából, Szlovákiában adva túl a többlettermelésükön.

„Ha a szlovákiai termesztők minőségi termékekkel képesek ellátni a hazai üzleteket, akkor ezt miért nem vagyunk képesek támogatni? Valóban senkit nem érdekel, hogy már a Szlovákiában is bőven megtermő áfonyát is Peruból, az almát pedig Dél-Afrikából hozzuk be, átutaztatva a fél világon, és nem tudva róla, hogy egyáltalán mi mindennel permetezték be?”

– tette fel a kérdést Macho. Szerinte az előző kormányok után a jelenlegiben is csalódtak, mert ugyan már egy jó ideje a mezőgazdasági alkalmazottak foglalkoztatásának a kedvezményes adóztatásával kecsegtet, eddig azonban ennek semmi látszatja.

„Az idénymunka intézményesítésével már foglalkozunk, és a földművelésügyi tárcával együtt szeretnénk elérni, hogy a jövő évi mezőgazdasági idénymunkák kezdetére elfogadjuk az ezzel kapcsolatos szabályokat. Ezek azonban nem csupán a mezőgazdaságot érintik majd, hanem a turizmust is, amelyben szintén sok idénymunkás dolgozik” – mondta el Milan Krajniak munkaügyi miniszter az agrárszakemberek bírálatára reagálva.