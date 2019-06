Németh Ilona és Simon Attila lesz Čaputová magyar tanácsadója

Čaputová már az államfőválasztás második fordulója előtt bejelentette, az országban élő nemzetiségi kisebbségek, így a szlovákiai magyarok képviselői közül is választ tanácsadókat. A magyar kisebbséget érintő ügyekben Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója és Németh Ilona képvőművész, illusztrátor, egyetemi tanár látja el szakmai tanácsokkal a köztársasági elnököt.

Martin Burgr, Čaputová csapatának kommunikációs igazgatója elmondta, az államfő új tanácsot hoz létre, amelyben a magyar, a roma és a ruszin kisebbséget két-két tag, egy férfi és egy nő képviseli. Az összesen héttagú testületben egy további személy reprezentálja a többi, kisebb létszámú nemzetiséget, a bolgárokat, a cseheket, a szerbeket. A tanács e tagja foglalkozik az úgynevezett új kisebbségek, például a vietnámiak, a kínaiak, az oroszok vagy az arabok ügyeivel.

„Hagyományt akarunk teremteni a tanács létrehozásával” – mondta Burgr, és hozzátette, a testület kéthavonta fog ülésezni, de ha az aktuális ügyek megkövetelik, gyakrabban is találkoznak az államfővel.

Németh Ilona lapunknak elmondta, nem tart attól, hogy az elnök tanácsadó testületében való tagsága befolyásolná a pártatlanságát. „A köztársasági elnök pozíciója garantálja a pártatlanságot” – mondta. Németh Ilona hozzátette, álláspontjaik kialakításához további szakértőket szeretnének bevonni. Kiemelte, nem állásról van szó, ez inkább egy tanácsadói formában való társadalmi szerepvállalást jelent számára. „Hogy ez mennyi munkát és találkozót jelent, fokozatosan fogjuk kialakítani” – tette hozzá. Németh Ilona szerint az is fontos, hogy a kisebbségeket nők és férfiak egyenlő arányban képviselik.

A testületbe való beválasztásával kapcsolatban Simon Attilát is megkerestük. Véleménye szerint az eddigi előző köztársasági elnökök, beleértve a most leköszönő Andrej Kiskát is, nem igazán törődtek a kisebbségek problémáival. „Nagyon örülök, hogy végre akad egy elnök, aki érdeklődik e kérdések iránt” – mondta Simon. Kiemelte, hogy nem politikai tanácsadásról, hanem egy szakmai testület létrehozásáról van szó. A tanácsban való munkától azt várja, hogy olyan impulzusokat adnak az államfőnek, amelyek jó irányba viszik az országot.

Németh Ilona Munkácsy-díjas képzőművész, kurátor, egyetemi tanár. Kezdetben festményeivel több csoportos kiállításon is részt vett, de már legelső egyéni kiállításán installációval jelentkezett. Máig e műfaj jellemzi; kompozícióit multimedialitással gazdagítja. Hazai bemutatkozásain és magyarországi kiállításain túl Európa több városában és az USA-ban is volt már kiállítása. 2014-ben a professzori címet, 2017-ben pedig a Pribina-kereszt II. fokozatát vehette át. Pozsonyban a Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszékének alapítója, ahol saját műtermét, a Studio IN-t vezeti. Milyen ügyekben, témákban tud tanácsot adni az államfőnek?

Olyan társadalmi kérdésekben tudok tanácsokat adni, amelyek mindannyiunkat érintenek. Szerintem nagyon helyes, ha a kisebbségeket ebben a testületben egy férfi és egy nő képviseli. Vannak kérdések, amelyekben magabiztosan tudok nyilatkozni és vannak olyanok, amelyekben nyilván szakértőket fogok keresni, akikkel konzultálhatok. Nem gondolom magamról, hogy kapásból nyilatkozni tudok például jogi, nyelvhasználati kérdésekben, de biztos vagyok benne, hogy szakértők bevonásával ki tudok alakítani egy olyan álláspontot, amellyel képviselhetem a magyar kisebbséget. Nem tart attól, hogy a testületben való tagsága megkérdőjelezi a pártatlanságát?

Nem. Pont a köztársasági elnök pozíciója biztosítja a pártatlanságot. Én pont ezért vállaltam el ezt a feladatot.