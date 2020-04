Nem egyszerű újraindítani az autóipart

A világ legnagyobb autógyártója, a Volkswagen csoport március közepén állította le a gyártást világszerte, így a pozsonyi üzemben is. Mindezt az új autók iránti érdeklődés csökkenése miatt és azért, mert a gyáraknak komoly gondjaik voltak a beszállítókkal, az egyes alkatrészeket és komponenseket ugyanis a számos országban érvényes megszorító intézkedések miatt képtelenek voltak időben szállítani a szerződtetett cégek. Herbert Diess, a csoport vezérigazgatója a leállás kapcsán szó szerint azt mondta: „a cég ezzel hetente 2,2 millió eurót éget el”.

Az autóipar cégek és további gyárak bonyolult rendszeréből áll össze, a gyárcsarnokok nem tárolják raktárakban az egyes alkatrészeket, a beszállítók ezeket szó szerint néhány órával azelőtt szállítják a gyárba, hogy azokat beszerelik az új modellbe. Ezért is rendkívül bonyolult újraindítani ezt a néhány hétre leállt gépezetet. A gyártás újraindításához Európa-szerte több ezer cégben és leányvállalatban kell összehangolni a termelés beindítását, enélkül ugyanis elképzelhetetlen az autók zökkenőmentes gyártása.

Magyarország segített

A pozsonyi Volkswagen számára kulcsfontosságú volt, hogy a magyarországi Audi, amely a pozsonyi VW számára gyártja a motorokat, már hétfőn megkezdte a gyártást. Ebből már következtetni lehetett, hogy hamarosan a pozsonyi gyárban is beindul a termelés. Ráadásul a győri Audihoz csatlakozott a magyarországi autóipar többi játékosa is, a Daimler és a Suzuki. A PSA csoportba tartozó Opel még mindig a járvány miatt hozott intézkedések enyhítésére vár, komoly gondjai vannak az egyes komponensek szállításával.

A Volkswagen csoport a héten jelentette be, április 20-tól fokozatosan újraindítják a koronavírusjárvány miatt felfüggesztett termelést a német autógyártó társaság európai üzemeiben. A németországi üzemek közül elsőként Zwickauban indul újra a termelés, ahol tavaly év végén elkezdték az első teljesen elektromos Volkswagen személyautó, az ID.3 sorozatgyártását. Ezzel egy időben viszont felveszik a munkát a szlovákiai üzemekben is Pozsonyban, Stomfán (Stupaván) és Turócszentmártonban. A gyár képviselői igazolták, hogy kezdetben egy műszakban indul be a gyártás, információink szerint például a luxuskategóriába tartozó Porsche Cayenne luxusmodellel. Egy héttel később indulhatna újra a többi SUV modell, például a VW Touareg, az Audi Q7 és Q8, illetve a kis városi autók, mint az elektromos Škoda Citygo iV gyártása.

Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a koronavírusjárvány miatt napról napra, nemegyszer óráról órára változik a helyzet, így nem biztos, hogy az, ami tegnap igaz volt, ma is megállja a helyét. Két hétre előre látni nagyon nehéz: ami valószínűsíthető, hogy a gyártás egy része a pozsonyi Volkswagenben hétfőn valóban beindul.

A Kia bezár

Azt, hogy mennyire változhat a helyzet, mi sem igazolja jobban, mint a zsolnai Kia, amely két hét után ismét leállítja a gyártást, tény, hogy a hivatalos bejelentés szerint csak négy napra, április 20-tól 23-ig.

„Ennek a lépésnek az oka a piacon bekövetkezett váratlan helyzet. Bármilyen változásról időben adunk tájékoztatást”

– közölte az autógyártó, azzal, hogy a gyártást csak április 24-én fogják újraindítani, ismét két műszakban. Az alkalmazottak ezeken a napokon a kollektív szerződés értelmében bérük 65 százalékát fogják megkapni.