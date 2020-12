Nagyobb adóbónusz, megadóztatott 13. fizetés

„A most elfogadott átfogó törvénymódosításnak köszönhetően a cégek és magánszemélyek a jövőben nehezebben menthetik majd ki nyereségüket az adóparadicsomokba, kikerülve ezzel az itthoni adózási kötelezettségüket” – nyilatkozta Eduard Heger pénzügyminiszter. Szigorítanak az irányított külföldi társaságokra (CFC) vonatkozó szabályozáson. Ebbe a körbe tartoznak az offshore cégek is, amelyeknek az adózási módszerei hátrányosan érintik a költségvetési bevételeket. A magas adómértéket alkalmazó országban működő anyavállalatok ugyanis az általuk ellenőrzött külföldi leányvállalatokba pumpálják át a jövedelmeik jelentős részét, ami többnyire egy adóparadicsomban működik. Az új szabályozásnak köszönhetően a CFC cégek már nehezebben kerülhetik ki az adó befizetését, mivel a jövedelmeik az elérésük pillanatában adókötelesek lesznek, nem csak az osztalékfizetés után, ami lehetővé tette az adózás elhalasztását.

A jövedelemadó-törvénnyel kapcsolatban a parlament Marián Viskupič (SaS) javaslatára 2021-től megszüntette a 13. és a 14. fizetéssel kapcsolatos adó- és járulékkedvezményt. A tizennegyedik fizetések utoljára most decemberben lesznek adómentesek. A parlamenti bizottságok javaslatai közül a képviselők igennel szavaztak a vállalkozóknak a járvány miatt átmenetileg nyújtott adókedvezményekre is. Az előző kormány döntése szerint az idei év elejétől 15%-ra csökkent Szlovákiában a társasági adó kulcsa azon cégek számára, amelyek éves forgalma nem haladja meg a 100 ezer eurót. A most elfogadott javaslat szerint a jövő év elejétől azonban ez már csak a mikroadózókra vonatkozik majd, elsősorban ugyanis rajtuk kívánnak segíteni. A mikroadózók a danovecentrum. sk portál szerint olyan jogi vagy magánszemélyek, akiknek az éves adóköteles jövedelme nem haladja meg a 49 790 eurót. Csökken az adózás elhalasztásáért felszámolt késedelmi kamat is, az eddigi 10-ről 3 százalékra. Ezzel szintén a járvány okozta nehézségek áthidalását szeretnék megkönnyíteni a vállalkozásoknak.

Változásra számíthatnak a szülők is. A gyermekek ingyenes iskolai étkeztetése, az úgynevezett „ingyenebédek” helyett növelik a gyerekek után folyósított adóbónuszt. „A 6 évnél fiatalabb gyerekek esetében ezt az eddigi duplájára növelik, a 6 és 15 év közöttiek esetében pedig a jövő év második felében az alap bónusz 1,7, 2022 januárjától pedig az 1,8-szorosa lesz” – mondta el Viskupič. Az eredeti tervekkel ellentétben ugyanakkor az utazási és sportolásra nyújtott utalványokat továbbra sem adóztatják meg.

(mi, TASR)