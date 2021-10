Mózes: Még alakul a Szövetség programja

A Tokár Gézával és Mózes Szabolccsal készült stúdióbeszélgetést pénteken este az Új Szó Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján mutattuk be, ahol vissza is nézhető a felvétel. - Somogyi Tibor felvétele

A három politikai szereplő egyesülésével létrejött Szövetség programalkotásért felelős alelnöke az Új Szó-stúdióban arról beszélt, mivel a párt még csak néhány napja tartotta alakuló közgyűlését, részletekbe menően még nem fogalmazták meg a tételes célkitűzéseiket. Mózes elmondta, mivel a programjuk részletes megfogalmazása még folyamatban van, felelőtlenség lenne a részéről olyan sarokpontokat megjelölni, amelyeket, ha a Szövetség a parlamentbe jutna, mindenképpen egy kormánykoalícióba való belépés feltételéül szabnának. Hozzátette azonban, ilyen pontokról vélhetően a választás előtti hetekben, hónapokban beszélhetnek majd. Arra a kérdésre, mikor mutathatják be a Szövetség részletes programját, Mózes nem akart konkrét időpontot meghatározni, de azt elmondta, nem két-három hétre, hanem hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy kidolgozzák ezt a stratégiai dokumentumot. „Ennek egy társadalmi vita során kell megszületnie” – tette hozzá azzal, hogy ennek során a társadalmi szervezetekkel és szakértőkkel is egyeztetni szeretnének.



A stúdióbeszélgetés során a Beneš-dekrétumok rendezésének kérdése is előkerült. A Szövetség alapszabályába, a legfontosabb célkitűzések sorába ugyanis bekerült a második világháború utáni időszakból származó kollektív bűnösség elvének eltörlése és az is, hogy közös megegyezés alapján enyhítsék a háború utáni represszív intézkedések negatív következményeit. Mózes, miután rámutatott, hogy az egykori intézkedéseknek máig tartó joghatása van, kijelentette, az egykori jogszabályt csak a parlament törölheti el. „Ezt meg is kell tenni” – mondta, és hozzátette, ellenkező esetben az egykori rendelkezés folyamatosan problémákat fog okozni, többek közt a szlovák államnak is. A Szövetség alelnökét arról is kérdeztük, ha a párt a parlamentbe jutna, szerinte mely szlovák pártokkal együttműködve tudnák a céljaikat megvalósítani. Mózes megismételte a párt korábbról ismert álláspontját, miszerint a Kotleba-féle politikai formációkkal biztosan nem működnének együtt. „És azt sem tudjuk elképzelni, hogy Robert Ficóval együtt lehetne kormányozni” – tette hozzá a Smerre utalva. Mózes szerint a lehetséges politikai partnerekről, így például a Hlasszal való együttműködés lehetőségeiről, a Szövetség vezetése ugyancsak a jövőben fog belső egyeztetéseket folytatni.

Az Új Szó-stúdió másik vendége Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője, politikai elemző volt, aki kiemelte, a szlovákiai belpolitikai struktúra jelenleg egy nagyon kaotikus elegy. „Eljutottunk egy olyan állapotba, ahol gyakran még az OĽaNO-nak sincs egységes véleménye alapvető strukturális kérdésekben” – mondta. Az SaS-ről szólva hozzátette, ennek a pártnak nagyon könnyen változik az álláspontja az olyan témákban, amelyek nem a gazdaságot érintik. „Beleértve akár a Beneš-dekrétumok kezelését is” – tette hozzá. Tokár szerint mivel a szlovák pártok nagy részére jellemző az ilyen változékony vagy határozatlan álláspont, viszonylag nagy tér nyílik a Szövetség számára a programja megvalósítására. Úgy gondolja, hogy a Peter Pellegrini vezette Hlasszal való együttműködés a Szövetség számára csak sokadik lehetőségként jöhet szóba.