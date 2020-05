Most támad a legtöbb csaló webáruház

Fokozatosan ugyan az összes, a koronavírus-járvány miatt korábban bezárt üzlet kinyithat, az internetes bevásárlás népszerűsége azonban továbbra is töretlen. „Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a csomagküldő szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakcióink száma a járvány kitörése előtti időszakhoz képest 650 százalékkal nőtt. Az okostelefonos banki alkalmazásunkba 109 százalékkal többször jelentkeztek be, mint egy évvel korábban” – nyilatkozta Dominik Miša, az Általános Hitelbank (VÚB) szóvivője.

Az elmúlt hetekben olyanok is az internetes vásárlásokat részesítették előnyben, akiknek ez korábban meg sem fordult a fejükben. A tapasztalatlan vásárlók tömeges megjelenése a csalók számára maga a földi paradicsom.

„Az internetes vásárlás – legalábbis a koronavírus-járvány jelentette veszélyek miatt – egészségügyi szempontból ugyan jóval biztonságosabb, mint a klasszikus, akik azonban nem vigyáznak eléggé, könnyen ráfázhatnak a hiszékenységükre”

– nyilatkozta lapunknak Linda Bilal, a Home Credit áruhitelező társaság regionális szóvivője.

„Az elmúlt egy hónapban naponta átlagosan 200 gyanús tranzakciót regisztráltunk, kétszer annyit, mint a múlt év azonos időszakában. Ha ilyen esettel találkozunk, leblokkoljuk az érintett hitelkártyáinkat, és jelentjük az esetet. A bankok és a hiteltársaságok együttműködnek, és a gyanús webáruházakkal kapcsolatos információkat megosztják egymás között. Csak az elmúlt másfél hónapban nagyjából 50 cseh és szlovák csaló webshopot sikerült azonosítanunk” – mondta el Bilal. A leggyakoribb visszaélésnek az számít, amikor az ügyfél megrendeli és kifizeti az árut, ám ehhez egyáltalán nem jut hozzá.

A kockázatos webáruházak listáját a vásárlók a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (SOI) honlapján (www.soi.sk) tekinthetik meg.

„Azt ajánljuk a vásárlóknak, hogy a lehetőségek szerint csak biztonságos európai internetes boltokban vásároljanak, ezeknél ugyanis alap a 3D Secure biztonsági szolgáltatás, amelynek a lényege, hogy az internetes vásárlások során nemcsak a kártyaadatokat kell megadni a tranzakció elindításához, hanem azon felül egy véletlenszerűen generált kódot is, amely SMS-ben érkezik meg a banknál megadott telefonszámra. A bankkártyák fizikai jelenléte nélküli fizetések így biztonságosabban kivitelezhetők” – tette hozzá a Home Credit szóvivője.

Bilal arra is felhívta a figyelmet, hogy a kártyaadatainkat soha nem szabadna elmenteni az adott web-shop honlapján, ehelyett inkább minden egyes alkalommal újra töltsük ki az adatmezőket. Ha ugyanis a honlapot nem biztosították be kellőképp a hackerek ellen, könnyen hozzájuthatnak az adatainkhoz, visszaélve ezekkel. Továbbra is elterjedt csalásnak számít az adathalászat is, vagyis amikor a csaló egy ismert webshop hivatalos oldalának láttatja magát, és megpróbál személyes adatokat, például azonosítót, jelszót, bankkártyaszámot illetéktelenül megszerezni. A csaló általában e-mailt küld a címzettnek, amiben ráveszi az üzenetben szereplő hivatkozás követésére egy átalakított weblapra, ami külsőleg szinte teljesen megegyezik az eredetivel. „Mindig legyünk óvatosak, ha egy látszólag megbízható helyről származó elektronikus üzenet a hitelesítő adatai vagy más érzékeny adatai felől érdeklődik. Ha szükséges, ellenőriztessük le az üzenet tartalmát azzal a feladóval vagy szervezettel, akiket látszólag képvisel, ehhez használjuk a feladó ismert elérhetőségeit, azok helyett, amelyeket az üzenetben megadtak. Ha mindezek ellenére mégis csalás áldozataivá válunk, ezt a kártyát kiadó cégnél jelezhetjük” – mondta el Bilal.