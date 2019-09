MKP-összefogás Matovičcsal?

MKP-közeli forrásainkból úgy értesültünk, a párt több regionális szervezete, köztük a Lévai azt szeretné, ha az OĽaNO-val lépnének koalícióra a parlamenti választás előtt. Úgy tudjuk, hasonló véleményen van a Galántai és Rimaszombati járási szervezet is. Az Összefogás mozgalom bejegyzését célzó aláírásgyűjtést, illetve, hogy a két politikai szubjektum együtt vágjon neki a parlamenti választásnak, ezek a regionális szervezetek egyelőre elvetik. Ahogy azt korábban megírtuk, az MKP több tagja is részt vesz az új mozgalom bejegyzéséhez szükséges aláírások összegyűjtésében. A párt Nagykürtösi járási szervezete ugyanakkor azt utasítja el, hogy az MKP Matovič mozgalmával kössön megállapodást.

Berényi szerint tárgyalni kell az OĽaNO-val

Berényi József, az MKP elnökségi tagja, aki egyben Nagyszombat megye alelnöke egy olyan lehetőségnek tartja az OĽaNO-val való koalíciót, amelyet az MKP-nak mindenképpen számításba kell vennie. “Van egy ajánlat, amit meg kell hallgatni, nekünk is el kell mondani az elképzeléseinket. Azán az Országos Tanácsunk dönt” – mondta. Berényi az álláspontját azzal indokolta, hogy a parlamentbe jutáshoz még a magyar politikai szubjektumoknak a közös eredménye sem biztos, hogy elég. Berényi az OĽaNO-val való együttműködésről kijelentette: “Lehet, én egy kicsit pozitívabban tekintek erre a megoltásra, mivel Nagyszombatban én két éve ezt csinálom.” Berényi Nagyszombat megyében az OĽaNO-s Jozef Viskupič megyeelnökkel dolgozik együtt. Hozzátette, azt kizártnak tartja, hogy az MKP-sok nem koalícióban, hanem Matovič pártjának listáján induljanak.

Grendel: Koalíciót ajánlunk

Grendel Gábor az OĽaNO-NOVA parlamenti frakciójának tagja a Denník N portálon megerősítette, hogy Matovič választási koalíciót ajánlott az MKP-nek. Egy ilyen formációnak 7%-os parlamenti küszöböt kellene elérnie, hogy a törvényhozásba jusson.

Az MKP struktúrái már emésztik a dolgot

Az MKP országos elnöksége holnap Rimaszombatban ülésezik, ahol Matovič ajánlatáról is tárgyalnak. Az MKP Országos Tanácsa korábban arra hatalmazta fel az MKP elnökségét, hogy a koalíciókötésről vagy a választási pártban való indulásról tárgyaljon a lehetséges partnereivel. Ez azt jelenti, jelenleg a pártvezetésnek arra nincs mandátuma, hogy egy másik politikai szubjektum listáján való indulásról egyeztessen. A napokban üléseznek az MKP járási elnökségei is, de az OĽaNO-val való együttműködés tekintetében az egyes régiók álláspontját a járási konferenciák határozzák meg. A párt október 12-én tartja kongresszusát, ahol a más politikai szubjektumokkal való együttműködésről is döntés születhet.

Nagy megdöbbentést keltene

Hangácsi István, a Méltányosság Politikaelemző Központ szakembere szerint, ha az MKP vagy a Híd szlovák párttal koalícióban indulna, az egyértelműen az elmúlt évtized, tágabb értelemben az elmúlt harminc év szlovákiai magyar politikai stratégiájának a megváltozását hozhatja. "Nehéz megítélni, hogy a szlovák, vagy a magyar oldalon okozna-e ez nagyobb megdöbbenést" –mondta az elemző. Hozzátette, ha az MKP az OĽaNO mellett dönt, feladja az eddigi, csak önerőből megvalósított magyar érdekképviselet elvét. "Gyakorlatilag egy « koalíciós Híd » révén, szlovák szavazatokkal együtt juthatna be a parlamentbe. Nehezen tudom elképzelni, hogy az MKP-s vezetésben egyáltalán felmerülne az OĽaNO-ba való beolvadás. Inkább technikai koalícióban gondolkodnak mindkét oldalon" – magyarázta.

Az Összefogás ereje

Hangácsi arra hívta fel a figyelmet, hogy a Híd és az MKP közti tárgyalások kudarca azt eredményezte, hogy új szubjektumok jelentek meg. "Az Összefogás választási mozgalomként gyakorlatilag a 1998-as nagy szlovákiai magyar összeolvadás alapjait próbálja lemásolni az egy listára való tereléssel, és megkockáztatom, hogy egy újra egységes magyar párt létrehozása lenne a hosszútávú tervük. Ehhez viszont a Híd és a MKP még most túlságosan erősek az Összefogáshoz képest" – mondta Hangácsi.