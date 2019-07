Mitsubishi Outlander PHEV: úton a nullás üzemanyag-fogyasztás felé

Az Outlander plug-in hibrid változata a PHEV jelölést kapta. A klasszikus modelltől a meghajtáson kívül abban is különbözik, hogy ezt csak ötszemélyes kiszerelésben tudják megvenni, a hétüléses változat ebben az esetben nem elérhető.

Hatékony meghajtás

Varázsa abban rejlik, hogy tetemes karosszériájában három motor gondoskodik a meghajtásról. Az elektromotorok teljesítménye 82 és 95 lóerő, az energiát a csomagtérben elrejtett akkumulátorokból nyerik. Az energiagenerátor teljesítményét 10 százalékkal növelték ugyanúgy, mint a hátsó és a fő elektromotor teljesítményét. Újdonságnak számít, hogy színtiszta elektromos meghajtásra aktuálisan már 135 km/órás sebességig is hajthatnak – bár ilyen gyorsasággal csak pár kilométerre lesz elegendő áram.

Normál körülmények közt színtiszta áramra 37 kilométert tudtunk megtenni, az elektromos meghajtásnak így inkább a városi forgalomban veszik hasznát, amikor a benzinmotorral kombinálva valóban alacsony fogyasztást képes produkálni az autó. Ha szüntelenül töltjük – éjjel otthon, napközben a munkában –, akkor a motor fogyasztása elérheti a nullát is, ám a gyártó által meghatározott kétliteres üzemanyag-fogyasztása sem fikció. Gondok akkor jelennek meg, amikor lemerül az elem, ilyenkor ugyanis az autó városban nagyon könnyen a kilenc litert is elnyeli. Tehát ha nem fogja rendszeresen tölteni az elemeket, mivel az autóban csak 45 literes üzemanyagtartály van, aránylag gyakori látogatója lesz a benzinkutaknak.

A gyorsulás terén ne várjanak az Outlandertől csodákat, hiszen alapban is majdnem kéttonnás autóról van szó. Négy felnőttel és teli csomagtartóval a járgány simán túllépi a két tonnát. A hibrid Outlander sokkal kényesebbnek tűnt a klasszikus kiszerelésű modellnél. Az utastér hangszigetelésén is nagyon sokat dolgoztak, így a motor hangját csak erőteljesebb gyorsulásoknál hallani. Megjelent a Sport üzemmód, melynek aktiválása után az Outlander valamivel agresszívabban reagál a gázpedálra.

A töltés kérdése

Ami a töltést illeti, a gyorstöltő állomásokon a CHAdeMO konnektort kell használni. Nulláról 80 százalékra 25 másodperc alatt töltik fel az autót, hálózati áramból mindez 5,5 órát vesz igénybe. Akinek nincs plug-in hibridje, az nem érzékeli, ám akinek van, az már biztos tapasztalta, hogy minimum a fővárosban egyre nehezebb szabad gyorstöltőt találni. Egyre több a plug-in vagy tisztán elektromos meghajtású autó, így a töltők rendszeresen el vannak foglalva, ám az sem számít ritkaságnak, hogy a töltésre elkülönített parkolóhelyeket klasszikus motorral rendelkező autókkal foglalják el hosszú órákra. Sajnos reális problémáról van szó, a töltés egyre nagyobb problémát jelent a városban.

Ha lemerül az elem vagy ha intenzívebben gyorsulunk, akkor jut szóhoz a 2,4 literes négyhengeres benzinmotor, amely 135 lóerővel rendelkezik, a rendszer összteljesítménye 224 lóerő. Az első kerekeket hatja, de szükség esetén generátorként is szolgál. Egyébként ha napokon át csak áramra vezetnének, s nem használnák ki a benzinmotort, az 89 nap után magától bestartol, hogy ne menjen tönkre.

Az Outlander PHEV tartalmaz egy funkciót, melynek köszönhetően az elemeket úgy is tudjuk tölteni, ha be van kapcsolva a motor és csak egy helyben állunk az autóval. Miért is tenne valaki ilyesmit, ha a járgányt gyorstöltőn vagy hálózati áramforrásból is tudjuk tölteni? A gyártó szerint előfordulhat, hogy az elemek egy olyan városi zóna előtt merülnek le, ahova csak elektromos meghajtású autókkal lehet behajtani. Ilyenkor elég megállni, várni egy órát, s folytathatjuk az utat. Nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki reálisan kihasználná, ám legyen.

Presszó? Bármikor!

Aminek viszont reálisan hasznát veszik, az a csomagtartóban található 230 V-os konnektor. Ehhez például egy kávéfőzőt is csatlakoztathatnak, minek köszönhetően bármerre is járnak és utaznak, egy finom presszókávé mindig a rendelkezésükre áll.

Az Outlander PHEV elsősorban azok száméra lehet opció, akik tudják garázsban, vagy munkahelyen tölteni az autót. Ha ugyanis ki tudják használni a hibrid meghajtás nyújtotta előnyöket, akkor az autóval nulla, vagy egészen minimális üzemanyag-fogyasztással is közlekedhetnek. Ellenkező esetben jobb lesz, ha hűségkártyát váltanak ki valamelyik benzinkúton. Meggyőződésem szerint kényelmesebb a klasszikus modellnél, s a dinamikáján is javítottak, s bár egy generációváltás már ráférne az Outlanderre, még így is nagyon élvezhető SUV-ről van szó.