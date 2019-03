Mit ígérnek az elnökjelöltek?

Zuzana Čaputová, a Progresszív Szlovákia (PS) államfőjelöltje és alelnöke is egyben. A magát liberál-centrista pártként meghatározó politikai mozgalom jelöltje a programjában kifejezettem a belpolitikai témáknak szentel nagy figyelmet. Ebben az igazságszolgáltatás javítása szerepel az első helyen, amely a korrupció visszaszorítását is magában foglalja. Čaputová korábban ügyvédként a Via Iuris civilszervezetben tevékenykedett, ahol jogállamiság érdekében tett rendszerszintű megoldásokon dolgoztak.

A PS jelöltje azt ígérte, elnökként nyomást fog gyakorolni a rendőrségre és az ügyészségre, hogy azok igazságosabban, függetlenül működjenek. A PS jelöltje hangsúlyozza, államfőként azon dolgozik majd, hogy az ország az idősek számára tisztes öregkort tudjon biztosítani. Čaputová programjának a harmadik pillére a környezetvédelem. Például az ígéri, síkra száll azért, hogy az ökológiailag legértékesebb területek legalább 5 százalékát beavatkozásmentes területté nyilvánítsák.



Maroš Šefčovič, a Smer által támogatott független jelölt, jelenleg az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke. Šefčovičról tudható, hogy Robert Fico pártja számára csak egy B. tervként vált realitássá a támogatása, hiszen eredetileg Miroslav Lajčák külügyminisztert szerették volna rávenni, hogy a Smerrel a háta mögött induljon az államfői posztért. Ezzel kapcsolatban a Hospodárske noviny napilap elnökjelölti vitáján Šefčovič elmondta: "A saját történetem azt bizonyítja, hogy tudok függetlenül viselkedni. Minden állampolgár elnöke szeretnék lenni."

A Smer által támogatott jelölt szerint a jelenlegi államfő, Andrej Kiska túl messzire ment és már az Alkotmány határait feszegeti. "Kinyitotta Pandóra szelencéjét, elkezdett azon gondolkodni, miként lehet hatással az elnök a következő kormány létrehozására." - mondta Šefčovič. Arra a kérdésre, hogy részt vett-e a Tisztességes Szlovákia által szervezett megmozdulásokon Šefčovič nemmel válaszolt. Szerinte a szervezők is azt kérték, hogy a politikusok maradjanak távol a rendezvényektől.



Šefčovič kampányának első szakaszában a nyugdíjasokat célozta meg. Kiállt az idősek számára biztosított ingyenes tömegközlekedés és a gyógyszerekért fizetendő illetékek eltörlése mellett. Ezen túl a 13. havi fizetéssel, minimálbéremeléssel és az ingyenes iskolai ebédekkel is kampányolt.



Bugár Bélánál a Híd elnökénél és egyben államfőjelöltjénél aziránt érdeklődtünk, hogy a köztársasági elnöknek szerinte milyen pozíciót kell elfoglalnia a mindenkori kormánnyal szemben. Bugár szerint egy tapasztalt államfő képes arra, hogy minden kormánnyal kiegyensúlyozott, partneri viszonyt alakítson ki. Hasonlóan fontosnak tartja az államfő pártatlanságát is. Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása nyomán bekövetkezett politikai változásokról pedig elmondta: “Egy évvel ezelőtt is, most is azt tartom a legfontosabbnak, hogy ennek a példátlan bűncselekménynek az elkövetői rács mögé kerüljenek. A kettős gyilkosság elkövetőit már ismerjük. Fontosnak tartom, hogy a megrendelő vagy megrendelők nevét is megismerje az ország.”

Bugár szerint az államfő legfontosabb belpolitikai szerepe a jelenlegi helyzetben az, hogy összefogja a társadalmat és biztosítsa az ország euroatlanti irányultságát.



Štefan Harabin az elnöki székért ugyancsak függetlenként versenybe szálló jelölt a sajtó megítélése szerint szélsőséges politikai szereplőnek számít. Harabin a Legfelsőbb Bíróság bírája, most ugyan az oroszbarát szélsőjobb felé húz, de karrierje elején a kommunista párt tagja volt. Programjában a jogállam megújításáról beszél, de népszavazást írna ki Szlovákia függetlenségéről, az unióhoz való viszonyáról és az Oroszországgal szembeni szankciókról is.