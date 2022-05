Mikulec: Nyáron is lehet költségtámogatást kérni a menekültek elszállásolására

A nyári időszakban is lehet támogatást kérni z Ukrajnából érkező menekültek elszállásolására – jelentette be Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter, és hozzátette, új kormányrendelet készül a támogatási időszak meghosszabbításáról. A rendelet nemcsak a szállás-, hanem az étkeztetési költségeket is szabályozza.