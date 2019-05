Migránsoznak az EP-kampányban

A Smer kormánypárt listavezetője Monika Beňová, jelenlegi EP-képviselő a párt kampányvideójában arról beszél, hogy az unión belül tapasztalható szociális különbségek csökkentését tartja fontosnak. A lista második helyezettje, Miroslav Číž a videóban ugyanakkor a bevándorlást igyekszik veszélyként beállítani. „A migránsok beáramlásával növekszik a bűnözés” – állítja a jelölt. A Marshall Project nevű szervezet a közelmúltban azonban kimutatta, a statisztikák szerint nincs összefüggés a bevándorlás és a bűnözés között. Az Amerikában készült vizsgálat szerint a kriminalitás a bevándorlók által lakott régiókban is csökkenő tendenciát mutat. A választási lista harmadik helyén szereplő Robert Hajšel a kettős élelmiszer-minőség problémájára irányítja a figyelmet.

Dél-Szlovákiában rengeteg óriásplakáttal van jelen az MKP. A párt szlogenként használta fel a magyar himnusz első sorát: „Isten, áldd meg a magyart”, amely nyilván a közelmúltban lejátszódó himnusztörvény kapcsán kialakult botrányra utal. A programfüzetük címlapján pedig a „Védjük meg Európa értékeit!” jelmondat szerepel, amellyel többek közt a tömeges migráció jelentette veszélyt igyekeznek hangsúlyozni. Az uniós határvédelmi ügynökség, a Frontex adatai szerint azonban az illegális migráció a 2015-ös válság óta az idei év elejére 92%-kal csökkent. Idén pedig további csökkenés tapasztalható. Az MKP a programjában a kisebb központosításnak és az uniós intézmények nagyobb hatékonyságának szükségességét is hangsúlyozza.

A Híd EP-kampánya is teljes gőzzel halad, de ez arra elég, hogy a párt kommunikációs csatornáin közvetített tartalmaknak csak kisebb részét teszik ki az uniós parlamenti választásra vonatkozó üzenetek. A párt központi Facebook-oldalán például tegnap délután az utolsó tíz bejegyzésből mindössze egy foglalkozott az uniós választással. A déli országrészben az óriásplakátokon azonban rengeteg hidas hirdetés látható a párt kampányszlogenjével: „Válasszunk egy jobb Európát”.

A napokban megjelent a közösségi médiában egy videó, amelyben Eugen Korda, a .týždeň újságírója az SaS listáján szereplő Lucia Ďuriš Nicholsonovára és Alojz Baránikra való szavazásra buzdít. Az ellenzéki SaS elsősorban az EP-választáson való részvételre szólít fel, de a többi politikai formációval ellentétben kevés a konkrét politikai célt megfogalmazó üzenetük. Egy 27 pontos reformprogramot állítottak össze, amelyben az egész közösségre vonatkozóan vannak javaslatok. Ebben például az egyes tagországok kompetenciáinak megnövelése mellett és a különböző tagállamok polgárainak hátrányos megkülönböztetése ellen foglalnak állást. Szembehelyezkednek eurooptimistákkal, de hangsúlyozzák, hogy az Szlovákiának az unióban van a helye. Ezzel pedig az euroszkeptikusoktól is elhatárolódnak. Ezt az SaS „eurorealizmusnak” nevezi. A témáik között az uniós alapok merítésének kritikája is jelen van.

A Progresszív Szlovákia – Spolu pártszövetéség jelöltjei a jelenlegi politikai garnitúra felelősségét hangsúlyozzák azzal kapcsolatban, hogy az ország nem tudja teljes mértékben kamatoztatni a potenciálját. „A másodosztályú politikusok miatt nálunk nem olyan jó az élelmiszerek minősége, mint Ausztriában, nem olyan magasak a fizetések, mint Németországban és miattuk nincsenek skandináv minőségű kórházaink és iskoláink” – hangoztatják a kampányukban. A fiatal családok lehetőségeinek javítása és a nemek közötti egyenlőség is a kampánytémáik között szerepel. A pártszövetség kreatív kampányvideókkal jelentkezett, ismert művészek, közszereplők igyekeznek népszerűsíteni az egyes jelölteket. Emellett az ĽSNS kampányának visszásságaira is rámutattak. A Progresszív Szlovákia – Spolu pártszövetség a magyarul is kampányol: „Május 25-én a PS és a Spolu koalíciót választom” – olvasható az egyik bejegyzésükben.

Az OĽaNO vezetője, Igor Matovič tegnap bejelentette, visszalép az EP-listán való indulástól és arra szólította fel szavazóit, hogy a politikai formáció listáján induló Peter Pollák, korábbi romaügyi kormánybiztosra adják a voksukat. Matovič hangsúlyozta, szerinte az EP-választás tétje a szélsőjobb elleni harc. Ezért lépett vissza a roma származású Pollák javára, aki korábban felvilágosító munkát végzett a szélsőségesek megfékezése érdekében. Az OĽaNO kampányában ezen kívül például a mozgássérültek jogai is hangsúlyosan szerepelnek. Az óriásplakátokon a „Javítsuk ki, ne romboljunk” szlogennel kampányolnak.

A Marian Kotleba nevével fémjelzett, szélsőjobboldali ĽSNS kampányvideóiban úgy igyekszik beállítani Nyugat-Európát, mint amely az iszlamizáció miatt „haldoklik”. Migránsok millióinak áradatáról beszélnek, úgy mutatják be Brüsszelt, mint amelyet a muzulmánok tartanak rettegésben és amelyet részben már elhagyott a belga lakosság. A kampányvideót azonban egy arab piacon forgatták, ezzel próbálták azt a látszatot kelteni, hogy a város lakossága nagyrészt arab származású. A hagyományos család jelszava alatt a homoszexuálisok elleni üzeneteket fogalmaznak meg. „Ezeket a visszatetsző dolgokat az Európai Unió nálunk is át akarja ültetni” – szól a kampányvideó alatt a szöveg. A külföldiek elleni agresszív kirohanásairól ismert Milan Mazurek parlamenti képviselő a párt kampányvideójában élesen bírálja a jelenlegi politikai elitet és így érvel az ĽSNS jelöltjeire való szavazás mellett: „Az árulókat váltsák le a hazafiak.”

Az SNS kormánypárt Facebook-oldalán viszonylag kevés bejegyzés foglalkozik a küszöbön álló EP-választások témájával. Az elmúlt 10 napban mindössze egy poszt szól közvetlenül az uniós választásról. Szép számban találtunk azonban az egykori szovjet jégkorong-válogatott kapusának pozsonyi látogatásáról készült képeket. A pártnak az óriásplakátjain a következő szlogen olvasható: „Szlovákiáért”.

A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) az „Erős Szlovákiáért és az erős családokért” szlogent választotta. Az, hogy ez konkrétan mit jelent, a parlamenten kívüli párt listavezetőjének, Ivan Štefanenek a kampányvideójából sem derül ki. A párt kommunikációs csatornái ennek ellenére szinte kizárólag csak az EP-választással kapcsolatos tartalmakat továbbítják. A KDH a jelöltek személyiségével, egyéni történeteik bemutatásával igyekszik meggyőzni a választókat.

A Google az uniós választás előtt nyilvánosságra hozza, hogy az egyes politikai formációk mennyiért és milyen reklámokat vásároltak az internetes vállalatnál. Eszerint a szlovákiai pártok összesen 43 700 euró értékben vettek hirdetést. A pártok által a transzparens számláikon nyilvánosságra hozott adatok szerint eddig a legtöbbet a Smer költötte az európai parlamenti választás kampányára.