Mi várható az országos tesztelés után? Kérdések és válaszok!

Mi változik mától azok számára, akik negatív teszttel rendelkeznek?

Rájuk mától nem vonatkozik a kijárási tilalom. Szabadon közlekedhetnek kint, járhatnak üzletekbe, de ha az időjárás megengedi, akár a kocsmák, éttermek vagy kávézók teraszaira is kiülhetnek. Fodrászhoz is újra elmehet az, akinek negatív tesztje van.

Csak a negatív teszttel rendelkező személyek mehetnek be mától bevásárolni például egy cipőüzletbe?

Nem, néhány kivétel is érvényben van. Azok is szabadon mozoghatnak és bevásárolhatnak, akik igazolni tudják, hogy az utóbbi három hónapban átestek a Covid-19 megbetegedésen. Kivétel vonatkozik a tízévesnél fiatalabb személyekre, az onkológiai megbetegedésben szenvedő személyekre, továbbá azokra, akik igazolni tudják, hogy egészségügyi okokból nem tudnak részt venni a koronavírusteszten, de azokra is, akik az országos tesztelés idején orvosi utasításra voltak házi karanténban vagy betegállományban.

Továbbra is érvényes, hogy éttermekben ételt és italt csak elvitelre lehet rendelni?

Igen, a többi korlátozás továbbra is érvényben marad. Nem törölték a tömegrendezvényekre vonatkozó megszorításokat sem. Az utcán vagy parkokban maximum hat ember találkozhat. A rendelkezés alól kivétel vonatkozik azokra, akik egy háztartásban élnek. Továbbra is zárva maradnak az uszodák, a wellness-központok, a szaunák, az akvaparkok, a mozik, a színházak.

Meddig lesznek érvényben ezek a korlátozások?

Nem tudni. Valószínűsíthető viszont, hogy ezen intézkedések lesznek érvényben a legtovább, a járványügyi szakértők szerint ugyanis a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell az emberek mobilitását, találkozását és gyülekezését.

Hogyan fognak működni az iskolák?

Már csak az óvodások és az alsó tagozatosok járnak be, a felső tagozatosok átálltak a távoktatásra. Az intézkedés november 27-ig van érvényben.

Járhatnak iskolába azoknak a szülőknek a gyermekei, akik nem voltak tesztelésen? Illetve elvihetik ezek a szülők gyermekeiket iskolába?

Ezekre a kérdésekre a válasz nem teljesen egyértelmű. Marek Krajčí egészségügyi miniszter múlt pénteki sajtótájékoztatóján határozottan kijelentette, hogy továbbra is járhatnak iskolába azoknak a szülőknek a gyermekei, akik nem vettek részt a tesztelésen, ám csak olyan személy hordhatja őket, aki negatív teszttel rendelkezik. A vonatkozó kormányrendelet 12. és 13. pontjában viszont az áll, hogy a kijárási tilalom alól kivételt jelent a gyermek útja iskolába vagy óvodába. Ez egyesek szerint azt jelenti, hogy a negatív teszttel nem rendelkező szülő is elkísérheti gyermekét iskolába, ugyanis a kijárási tilalom alól ez a tevékenység kivételt kapott. Ha viszont jobban áttanulmányozzuk a megfogalmazást, akkor kiderül, hogy a kivétel nem a gyermek elkísérésére, hanem csak a gyermek útjára vonatkozik, tehát mintha a gyermek kivételt kapna a kijárási tilalom alól arra az időre, amíg iskolába vagy iskolából hazafelé megy. Ez pedig ellenkezik a rendelet 10. pontjával, amelyben az áll, hogy a 10 évesnél fiatalabb gyermekekre nem vonatkozik a kijárási tilalom.

A pozitív szülő gyermeke is járhat iskolába?

Nem. Ha valaki pozitív, akkor a vele egy háztartásban élő személyekre is érvényes a karantén.

Állandóan magamnál kell hordani a negatív tesztről szóló igazolást?

Igen. Ezt igazoltatás során bármikor elkérheti a rendőr, ám az üzletekbe való belépés előtt is kikérhetik az eladók. Ugyanúgy azt az igazolást vagy orvosi leletet is állandóan magunkkal kell hordani, mellyel igazolni tudjuk, hogy fel voltunk mentve az országos tesztelés alól.

Jogosultak az eladók elkérni egy igazolást, amelyen a személyes adataink vannak feltüntetve?

Hivatalosan nem. Erre az igazolásra is vonatkoznak az adatvédelmi szabályok, ami leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a személyes adatainkat csak a törvény által erre felhatalmazott személy kérheti el, például rendőr. Tegnapi lapzártánkig nem volt egyértelmű, hogyan akar ez ügyben eljárni az állam, amely úgymond az üzletekre bízta a negatív tesztek ellenőrzését.