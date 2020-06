Mesežnikov: A Smer hosszú idő után konkurenciát kap

Hogyan fogja Peter Pellegrini távozása befolyásolni a Smert?

Szerintem jelentős hatással lesz a pártra. Parlamenti képviselők is elhagyják a Smert, egy részük, ha nem is a többség, már biztosan eltökélte, hogy kilép a pártból. Az is lehet, hogy végül elegen lesznek egy saját frakció létrehozásához, amihez legkevesebb nyolc honatya kell. A pártstruktúrák alacsonyabb szintjeiről is biztos távoznak párttagok, idővel pedig az is kiderül, hogy az önkormányzati képviselők közül hányan választják Pellegrinit.

De a legfontosabb a választók reakciója lesz. Ismerünk már egy közvélemény-kutatást, amely, bár hipotetikus szinten taglalta a kérdést, de arra utalt, hogy Pellegrini új pártja magához vonzaná a Smer jelenlegi szavazóinak felét.

Akkor ön valódi esélyt lát Pellegrini politikai jövőjére?

Igen, Pellegrini valószínűleg nem véletlenül döntött így. Döntése mellett kitartott abban a kontextusban is, hogy felajánlották neki a pártelnöki tisztséget. Azzal a szándékkal vág bele az új projektbe, hogy parlamenti pártot hozzon létre. A Robert Fico vezette Smer alternatíva volt a HZDS és az SDĽ szavazói számára, viszont a pártnak ezután hosszú évekig nem volt konkurenciája.

Most Pellegrini új lehetőséget akar kínálni ezen szavazóknak, és azt gondolom, hogy ez az új alternatíva bizonyos körülmények között, valamint annak fényében, mi minden fog történni az elkövetkezendő időszakban, egész vonzó lehet. Nem tudjuk például, hogyan alakulnak a dolgok Robert Fico személye és botrányai körül, ki tudja, nem kerülnek-e felszínre újabb kellemetlen dolgok. Mert ha valami drámai történne Ficóval kapcsolatban, könnyen lehet, hogy több szavazó elpártol a Smertől.

Elképzelhető, hogy ezek után Fico változtat a kommunikációján?

Ez abszolút kizárt. Ön ismer olyan felnőtt embert, és nem muszáj politikusnak lennie, aki megváltozott? Fico több mint 20 éve nem változott, ahogy az elmúlt 30 év egyetlen jelentős politikusa sem. Nem változik Igor Matovič és Robert Fico sem. Taktikailag lépéseket tehetnek egyes helyzetekben, de változni nem fognak.

Robert Ficótól esetleg várhatunk támadásokat, amelyekkel akár Peter Pellegrini személyét, akár pártját akarja majd károsítani?

Ellenfelek lesznek, versengeni fognak a szavazókért. Pellegrini mondhatja, hogy nem a Smer lesz az ellensége, és ehhez sok sikert kívánok neki, de Fico egy nagyon konfliktusos személy. Elkerülhetetlen valamilyen konfliktushelyzet kettőjük között. Fokozatosan előjöhetnek a múltbeli viszályok, hiszen Pellegrini távozásához is valamilyen ellentét vezetett, nem pedig megegyezés arról, hogy mindketten mennek tovább a saját útjukon. Úgyhogy számolni kell azzal, hogy ez a konfliktus még folytatódni fog.