Új adó, mentőöv az iskoláknak és kórházaknak

Pozsony | Ebben az évben 50 milliót, jövőre és az elkövetkezendő években pedig akár 300 millió euró nyereséget is hozhat egy, az atomerőműveket érintő új adó bevezetése, amelynek létrejöttét szerdán a kormány is támogatta. A javaslat szerint a Szlovák Villamosművek márciustól 50 százalékos adót fizet a többletnyereségéből – jelentette be a szerdai kormányülést követően Igor Matovič pénzügyminiszter.