Megváltoznak a kisebbségi támogatások odaítélésével kapcsolatos feltételek

A koalíciós képviselők által javasolt módosítás pontosítja a kisebbségi kulturális szervezet és a kulturális szervezetek nyilvántartása definícióját is. A jövőben a kisebbségi kulturális szervezetek közé fogják sorolni a non-profit civil szervezetek mellett az egyházakat és vallási gyülekezeteket, valamint azokat a jogi személyeket is, amelyek jogalanyisága egyházaktól vagy vallási gyülekezetektől ered, illetve a polgári társulások önálló jogalanyisággal rendelkező szervezeti egységeit is.

A módosítás értelmében a KKA alkalmazottja nem lehet tagja egyik szakmai bizottságnak sem.

Az új jogszabály augusztusban lép hatályba.