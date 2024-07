Megtízszereződött a klímaberendezések iránti kereslet Szlovákiában

A társaság szerint kellőképpen árulkodik a rendkívüli hőséghullámról, hogy teljes mértékben megváltozott az internetes vásárlások összetétele. „Az elmúlt 30 napban 939%-kal nőtt a mobil klímaberendezések iránti kereslet a Heureka oldalán, a léghűtők iránti kereslet 788%-kal, a klímaberendezéseké 413%-kal. De többen keresnek plafonra szerelhető ventilátort és egyszerű ventilátorokat is” – közölte Jan Mayer, a Heureka szlovákiai és csehországi ügyvezető igazgatója.

A társaság adatai szerint az autók szélvédőjére erősíthető napfóliák iránt is nőtt a kereslet, amit egyre többen már a jégkárok elkerülése érdekében is használnak. Ugyancsak megugrott a szúnyogirtók vásárlása is.