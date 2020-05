Megszűnt az egészségügyben az óvintézkedések túlnyomó többsége

A minisztérium így azonnali hatállyal törölte a kötelező 14 napos karantént a tervezett műtéti beavatkozások előtt, a műtétek előtti kivizsgálásokat ismét elvégezhetik a kezelőorvosok vagy a belgyógyászok. A teszteket már csak olyan személyeknél fogják elvégezni műtét előtt, akik kockázatos pácienseknek számítanak – erről a kezelőorvos fog dönteni.

„Az országban a teljes minimumra sikerült csökkenteni a fertőzöttek számát. Jelenleg az itt található minden fertőzött karanténban van, felügyelet alatt, tehát nincs esély, hogy az utcán találkozzanak ilyen emberrel” – mondta Krajčí. Igor Matovič kormányfő néhány napja még arról beszélt, az országban minimum kétezer olyan ember jár szabadon, akinél a fertőzés tünetmentes, ezért továbbra is nagy a veszély. Az egészségügyi miniszter tegnap hangsúlyozta: nem szerencsés ilyen számokról beszélni. „Ha ez igaz lenne, akkor sokkal több beteget találnánk a tesztelések során. Azok is, akik tünetmentesek voltak korábban, már kigyógyultak, ezért jelenleg már tényleg nincs mitől tartani” – reagált tegnap Matovič korábbi kijelentésére az egészségügyi miniszter.

Juraj Pechan sebészeti szakértő szerint az elmúlt hat hétben a kórházakban a műtétek körülbelül felét végezték csak el. „Ez csak átlag, voltak ugyanis olyan kórházak, ahol a vírussal fertőzött személyeket kezelték és ahol emiatt a tervezett műtétek csupán 20 százalékát végezték el. Június és a következő hónapok alatt nem tudunk mindent behozni, de év végéig ledolgozhatjuk ezt a lemaradást” – közölte Pechan. Évente körülbelül négyezer műtétet végeznek el az országban.

Krajčí szerint az egészségügyben már minden visszatér a válság előtti időszakba, azzal a különbséggel, hogy indokolt esetben műtét előtt elvégzik a koronavírustesztet.

„Ugyanakkor szeretném, ha a rendelőkben az általános orvosok és tulajdonképpen minden orvos továbbra is betartaná azt, hogy a pácienseket konkrét időpontra rendelik be. Ezzel elkerülhetjük, hogy egyszerre sok ember gyűljön össze a rendelőkben. Jó lenne, ha a telefonos előrendelés a válság utáni időszakban is megmaradna”