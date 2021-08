Megnyitották az uniós pénzcsapot

„A REACT-EU csomagból eddig csaknem 76 millió euró érkezett meg Szlovákiának” – adta hírül kedden Veronika Remišová, a beruházásokért, régiófejlesztésért és informatizációért felelős tárca vezetője. Szlovákiának összesen 780 millió eurót szánnak a REACT-EU csomagból, amely a koronavírus-járvány azonnali gazdasági hatásainak kezelésére szolgál az Európai Unió egész területén. A forrásokat a strukturális alapokon keresztül lehet lekötni olyan projektekre, amelyeknek a célja, hogy támogatást nyújtsanak a járvány által leginkább sújtott gazdasági ágazatok számára.

„A REACT-EU csomagból származó támogatásoknak köszönhetően bővíthetjük az egyes operatív programokra szánt forrásokat. A pénzt elsősorban az egészségügyi, iskolaügyi és régiófejlesztési beruházásokra, valamint a foglalkoztatás növelésére fordítjuk. A járvány ugyanis ezekben okozta a legtöbb kárt” – tette hozzá Remišová. Az általa vezetett tárca már közzé is tette az ezzel kapcsolatos első felhívásokat. „A járványt még nem győztük le. A diákok a járvány első és második hullámában is kénytelenek voltak otthon maradni, digitális oktatásra térve át. Az egyik felhívásunk ezért épp a távoktatással kapcsolatos. Azt szeretnénk elérni, hogy szükség esetén ez több diák számára legyen elérhető” – mondta el Remišová. Szeretnék növelni azonban a Pozsony megyében található általános iskolák férőhelyeit, és a Besztercebánya megyében működő szaktanintézetek oktatási folyamatának a minőségén is javítanának. A REACT-EU csomagnak köszönhetően a miniszter szerint ezekre is több pénz jut.