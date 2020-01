Megéri a hazai baromfit vásárolni

Az elmúlt napokban régiónk több országában újra felütötte fejét a madárinfluenza, a szlovákiai baromfitenyésztők szerint ezért most a szokásosnál is jobban oda kellene figyelniük a vásárlóknak arra, hogy milyen baromfihúst vesznek az üzletekben.

Pozsony | Az elmúlt napokban régiónk több országában újra felütötte fejét a madárinfluenza, a szlovákiai baromfitenyésztők szerint ezért most a szokásosnál is jobban oda kellene figyelniük a vásárlóknak arra, hogy milyen baromfihúst vesznek az üzletekben.

„Míg Lengyelországban és Magyarországon ezúttal is a nagytenyésztőknél jelent meg a madárinfluenza, ami miatt több ezer állatot kellett leölni, Szlovákiában – ugyanúgy, ahogy a múltban – most is csak egy kisebb, háztáji tenyészet fertőződött meg, és a kár elenyésző” – nyilatkozta Daniel Molnár, a Szlovákiai Baromfitenyésztők Szövetségének (ÚHS) az ügyvezető igazgatója. Szerinte ez azzal magyarázható, hogy a nagy szlovákiai baromfitenyésztők állatállományának a 99 százalékát olyan zárt csarnokokban tartják, ahová a vadon élő madarak nem juthatnak be.

„Nem kevésbé fontos azonban az sem, hogy a hazai tenyésztők az elmúlt időszakban hatalmas összegeket fordítottak a farmok modernizációjára, a legújabb klímaberendezések felszerelésére. Nagyobb figyelmet szentelnek azonban a szigorúbb állategészségügyi ellenőrzéseknek is” – tette hozzá Molnár. Szerinte a nagy farmokat minden tenyésztési ciklust követően alaposan fertőtlenítik, és arra is ügyelnek, hogy a vadon élő madarak a takarmányhoz és a baromfiitatókhoz se férhessenek hozzá.

„A madárinfluenza újabb kirobbanása a régiónkban ennek ellenére természetesen minden tenyésztő számára rémálomnak számít, ezért most még a szokásosnál is szigorúbb szabályokat vezettek be a hazai farmokon. Alaposabban ellenőrzik az állatállományt, idegen személyeket és autókat nem engednek be, a takarmányszállítók és az alkalmazottak pedig csak a fertőtlenítést követően léphetnek be a farmokra” – sorolja Molnár.

„Mivel Szlovákia az egyetlen olyan ország a régiónkban, amelyben az elmúlt években a nagy baromfitenyésztőknél nem jelent meg a madárinfluenza, a szlovákiai fogyasztóknak jelenleg még jobban megéri odafigyelni a baromfihús és a tojások eredetére, a biztonságosabb hazai élelmiszereket választva” – állítja Molnár. Szerinte csak az elmúlt év vége felé például két olyan lengyel csirkemellszállítmányt is vissza kellett vonni a forgalomból, amelyekben szalmonellabaktériumot találtak.

(mi, TASR)