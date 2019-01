Még nehezebb megítélni a brexit következményeit

Nagy-Britannia elutasította az Európai Unióból való távozás feltételeit szabályozó, Brüsszellel kötött egyezményt. Ezek után mely forgatókönyvek valószínűsíthetők?



Gyakorlatilag ugyanazok az opciók vannak, amik eddig is voltak, csak kicsit megváltozott a valószínűségük. Beszélnek egy második referendumról, beszélnek előrehozott választásról, illetve beszélnek arról is, hogy egyszerűen kitolják az 50. cikkely hatályosságát, ami leegyszerűsítve annyit jelent, hogy elhalasztják a brit EUtagság megszűnését, tehát a brexitet. Ez egy aránylag új dolog, csak nemrég lett vita tárgya, mégis meglepő módon egyre valószínűbb, hogy végül ez a forgatókönyv fog megvalósulni.



Nagy-Britanniának a jelenlegi tervek szerint március 29-én kellene távoznia az EU-ból. Az európai parlamenti választás májusban lesz. Ha kitolják a brexitet, nem kell majd emiatt elhalasztani a választást is? Hiszen mindenki azzal számolt, hogy abban az időben Nagy-Britannia már nem lesz uniós tagállam, most viszont az sem kizárt, hogy még mindig tagállam lesz, tehát elvileg a választásról nem lehetne kizárni…



Ez egy nagyon jó felvetés. Mivel a határidő a brexitig és a választásig is nagyon szoros, erre most nem nagyon lehet választ adni. Nem nagyon számoltak már azzal, hogy egyáltalán terítékre kerülhet olyasmi, hogy a britek részt vegyenek még ezen a választáson. Hiszen már ki van számolva, hogy mennyi pluszhelyet kapnak a parlamentben az egyes tagállamok NagyBritannia távozása után. Azt, hogy a választás idején London még tagország lehetne, senki sem tartotta eddig reálisnak.



A brexitről szóló megállapodás problematikus pontja az Írország–Észak-Írország közti határellenőrzés ismételt bevezetése. Miért olyan kulcsfontosságú ez a kérdés a briteknek, s megoldhatóe egyáltalán ez a probléma?



Ez egy nagyon nehezen megoldható kérdés, mivel gyakorlatilag az elmúlt másfél év tárgyalásai során az írkérdés magasan kiemelkedő szerepet játszott. Megegyeztek abban, hogy 2020 végéig lesz egy átmeneti időszak, amikor nem lesz határellenőrzés ezen a szakaszon. A javaslatot viszont a parlament elutasította, ezek után pedig már nem látom azt, mi alapján tudnának egyezségre jutni az írkérdésben, ha ez az előző időszakban nem sikerült.



Ha London végül egyezség nélkül válik el az EU-tól, tehát bekövetkezik az úgynevezett kemény brexit, az milyen hatással lesz Szlovákiára vagy az unióra nézve?



Jelenleg nem tudjuk, pontosan mit jelentene az egyezmény nélküli távozás, így ennek következményeit is nehéz megjósolni. Elsősorban NagyBritannia érezné meg egy ilyen lépésnek a rendkívül negatív következményeit, illetve azok az országok, amelyek üzletelnek Angliával. Mindenképp káosz várható a légiközlekedésben, ez konkrétan érinti Szlovákiát is.