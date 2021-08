Még mindig megéri informatikát tanulni

Továbbra is az informatikusok iránt a legnagyobb az érdeklődés a szlovák munkaerőpiacon, és még mindig ez tartozik az egyik legjobban kereső szakmák közé – derült ki a platy.sk portál elemzéséből.

Pozsony | Továbbra is az informatikusok iránt a legnagyobb az érdeklődés a szlovák munkaerőpiacon, és még mindig ez tartozik az egyik legjobban kereső szakmák közé – derült ki a platy.sk portál elemzéséből.

A portál szerint a szlovák munkaerőpiacon az elmúlt fél évben – főként a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés miatt – kisebb volt az érdeklődés a frissen végzett egyetemisták iránt, de úgy tűnik, csak egy rövid távú csökkenés volt, és a helyzet stabilizálódik.

A Profesia társaság felmérése alapján az elemzők összeállították, milyen egyetemek végzősei találnak a legkönnyebben állást a tanulmányaik befejezése után. A friss adatok azt mutatják, hogy még mindig a pozsonyi Közgazdaság-tudományi Egyetemről kijövő diplomások után kapkodnak leginkább a cégek, ez már tavaly is így volt. A második helyen a Szlovák Műszaki Egyetem áll, utána következik a Zsolnai Egyetem. Érdekesség, hogy az egyik legnevesebb intézménynek számító pozsonyi Comenius Egyetem csak a hatodik helyen található a listán. Az előző évhez képest ez nagy visszaesés, hiszen akkor még a harmadik volt.

Az elemzésben azt is vizsgálták, hogy mely egyetemi karok végzősei számíthatnak leginkább a munkáltatók érdeklődésére. Beszédes, hogy az első nyolc kar közül mindössze egy olyan akadt, amely nem az informatikai szakirányultsággal függ össze, ez pedig a Comenius Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara. Azoknak az egyetemistáknak szinte biztosan nem lesz gondjuk az elhelyezkedéssel, akik a Közgazdaság-tudományi Egyetem Üzleti Informatikai Karán (FHI EUBA), illetve a Szlovák Műszaki Egyetem Elektronikai és Informatikai Karán (FEI STU) tanulnak.

A pilóták legelöl

A platy.sk portál arra is rávilágított, hogy mely szakmákkal lehet a legjobban keresni. „A Profesia.sk korábbi felmérésből kiderült, hogy az emberek egyharmada nem abban a szakmában helyezkedik el, amit kitanult. Főleg azért, mert az adott ágazatban nem találnak olyan állást, ahol elégedettek lennének a fizetésükkel” – jegyezték meg az elemzők.

A 2021 első felében összegyűjtött adatok szerint az informatikusok iránt nemcsak hogy nagy az érdeklődés, de még mindig nagyon jól lehet keresni ezzel a szakmával. Jó fizetésre számíthatnak még a műszaki irányultságot választók, a banki szférában tanulók és a jogi egyetemre járó hallgatók is.

Ha viszont a konkrét béreket nézzük, akkor nem ezekből az ágazatokból kerül ki a legjobban fizető állás. Bár az elemzők hozzáteszik, hogy a fizetés nagysága függ az egyéni tapasztalatoktól, az adott régiótól, a cég nagyságától, és attól is, hogy állami vagy magáncégről van szó. Nagy általánosságban elmondható, hogy a pilóták keresnek a legjobban. Havi bérük eléri a 3990 eurót. A második helyen a gyógyszerészeti szaktanácsadók állnak, akik havonta átlagban 3755 eurós fizetésre számíthatnak, őket követik az informatikai mérnökök, 3500 eurós bruttó bérrel. Hasonlóan magas bérekre számíthatnak a programozók is, de az ügyvédi állással is jól lehet keresni.

Főiskola nélkül

Az elemzők megjegyezték, hogy a szlovák munkaerőpiacon nemcsak egyetemi diplomával lehet elhelyezkedni. Elmondásuk szerint nagy kereslet van a kétkezi munkások iránt is, és az ilyen szakemberek száma az utóbbi években egyre csak csökken. „Az olyan szakmák esetében, mint például az asztalos, az üveges vagy a favágó, az átlagbér meghaladhatja akár az 1400 eurót is” – zárták a portál szakértői.