Matovič szerint „piszkos játékra” használják fel a Szputnyikot

„Szívesen megírnám őszintén, hogy milyen disznóságokra képes valaki annak érdekében, hogy elérje a piszkos célját. Erre azonban most nincs idő – egyelőre hallgatok, ahogy az elmúlt hetekben is, és a lényegre összpontosítok – arra, hogy megakadályozzam azt, végleg elessünk a Szputnyiktól” – írja a közösségi hálón közzétett bejegyzésében azzal, hogy az orosz vakcinát „valaki továbbra is a saját piszkos játékára használja fel”.

„Nem volt elég számukra Marek Krajčí példát statuáló kivégzése azért az »arcátlanságért«, hogy orosz vakcinát vásárolt, és erről a kassai repülőtérről tájékoztatott. Az én fejemet is követelték, és még mindig nem végeztek. Hat hete lépésről lépésre mindent megtesznek azért, hogy ebben a meccsben abszolút fordulatot érjenek el – hogy teljesen ellehetetlenítsék a Szputnyik használatát Szlovákiában” – írja.

„Ui. Soha ne adják fel, mert néha a kis Dávid is megtalálja a megfelelő követ, amivel a földre teríti a beképzelt Góliátot” – zárja a bejegyzést.

ŠPINAVÁ HRA SO SPUTNIKOM Sputnikom dnes už vo veľkom očkujú vo viac ako 50 krajinách sveta ... len na Slovensku si s... Közzétette: Igor Matovic – 2021. április 7., szerda