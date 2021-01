Matovič is aggodalmát fejezte ki a washingtoni történésekkel kapcsolatban

„Felkavaró pillanatok Washingtonban. Az erőszakra nincs mentség. A Capitolium a demokrácia szimbóluma, alkotmányos szerepét mindenkor, minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Erről szól a jogállamiság” – írta Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő a Twitteren.

Disturbing moments in 🇺🇸#WashingtonDC. Violence has no excuse. #Capitol is a symbol of democracy. It’s constitutional role must be respected in all times, under all circumstances. That is what the rule of law is about.