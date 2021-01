Matovič bocsánatot kért Sulíktól, amiért idiótának nevezte

„Azt gondolom, nem volt helyénvaló” – ismerte be Matovič, utalva ezzel arra a beszélgetésre, amely során idiótának nevezte Sulíkot.

A kormányfő a műsorban ismételten bírálta a gazdasági minisztert, amiért késlekedett az antigéntesztek beszerzésével, valamint azért, hogy az ünnepeket egy „luxus és exotikus kiránduláson”, Dubajban töltötte.

Matovič azt állítja, közvetett módon üzenetet kapott Sulíktól, amely szerint ha továbbra kitart a lemondatása mellett, szétesik a koalíció. „Abban az esetben pár hónap alatt tönkreteszik a koalíciót” – mondta azzal, hogy mivel ezt, valamint azt is el szeretné kerülni, hogy újra a maffia kerüljön hatalomra, nem szorgalmazza tovább Sulík lemondását.

Az iskolák újranyitását illetően elmondta, „a gyerekek most két hónapig csak álmodozhatnak arról, hogy egyáltalán visszatérhetnek-e az iskolába”, majd hozzátette, ugyanez vonatkozik az éttermek helyzetére is. Matovič ugyanakkor megjegyezte, hivatalosan továbbra is azzal számol, hogy január 18-tól fokozatosan kinyithatnak az iskolák.

(mr, Denník N)