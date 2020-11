Matovič: A cél, hogy karácsonyra 500 alá süllyedjen a napi pozitív esetek száma

Ahhoz, hogy a diákok vízkereszt ünnepe után visszatérhessenek az iskolába az kell, hogy a napi fertőzöttek száma 500 alá, a kórházakban kezelt koronavírusos betegeké ezer alá, a mesterséges lélegeztetésre szorulók száma pedig száz alá essen – fogalmazott Matovič a központi válságstáb hétfői ülését követő sajtótájékoztatón.

A kormányfő a koronavírus elleni harcot a kommunisták ellen vívott küzdelemhez hasonlította. „A betolakodók is tönkretették az életünket, és nem engedték, hogy szabadon lélegezzünk. Most is van egy betolakodónk, a Covid-19” – mondta.

Matovič leszögezte, nem tervezik, hogy karácsonyra az egész országot lezárják. Úgy véli, az emberek otthon töltik majd az ünnepeket a családjukkal, és kevésbé fognak felelőtlenül viselkedni. Becslései szerint a karácsonyi ünnepeket követően húsz százalékkal csökken majd az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek aránya.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter megerősítette, hogy az ingázóknak továbbra se lesz szükségük negatív koronavírustesztre ahhoz, hogy átlépjék az országhatárt, ugyanakkor hozzátette: „számos technikai kérdés van, amelyben a szakértői konzíliumnak is állást kell foglalnia”.

Önkéntes harmadik forduló

A közösségi tesztelés harmadik fordulóját a jövő hétvégén azokban a városokban és községekben tartják meg, ahol az elmúlt tesztelések során a fertőzöttségi arány egy százalék feletti volt – jelentette ki Jaroslav Naď (OĽaNO) azzal, hogy az érintett települések listáját még ma közzéteszik.

A tesztelés ezúttal teljesen önkéntes alapon működik majd, így azoknak, akik ezen nem vesznek részt, nem kell számítaniuk semmilyen retorzióra. „De örülni fogunk, ha minél több ember részt vesz rajta” – tette hozzá Naď.

