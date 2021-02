Mától változnak a szabályok! Mikor van szükségem negatív tesztre?

Mivel a kormány múlt héten is rendkívül zavarosan tájékoztatott a járványellenes intézkedésekről, s az utolsó módosításokat is csak pénteken estére fogadták el, átnéztük a vonatkozó rendeleteket, hogy segítsünk olvasóinknak eligazodni a mától érvényes szabályokban. A tudnivalókat ismét kérdezz-felelek formájában foglaltuk össze.

Pozsony | Mivel a kormány múlt héten is rendkívül zavarosan tájékoztatott a járványellenes intézkedésekről, s az utolsó módosításokat is csak pénteken estére fogadták el, átnéztük a vonatkozó rendeleteket, hogy segítsünk olvasóinknak eligazodni a mától érvényes szabályokban. A tudnivalókat ismét kérdezz-felelek formájában foglaltuk össze.

Mi változik mától?

Életbe lép a sokat vitatott Covid-automata, amely járványügyi szempontból különböző színekre osztályozza az egyes régiókat. Sok szabály és korlátozás ugyanúgy hatályos, mint eddig. Továbbra is érvényes a kijárási tilalom és továbbra is negatív tesztre lesz szükségünk ahhoz, hogy munkába járjunk – a teszteredmény a legrosszabb régiókban nem lehet hét napnál öregebb. A jobb járásokban 14 és 21 napnál nem öregebb teszt is elég lesz a munkába járáshoz.

Már ma szükségem van a negatív tesztekre?

Nem. Mivel a kormány a vonatkozó rendeletet csak pénteken este fogadta el, a teszteket csak február 10-től kezdik ellenőrzi. A kabinet elég időt akart adni az önkormányzatoknak a lakosság letesztelésére. Szerdától viszont már elkérik a rendőrök az igazoltatás során a negatív teszteredményt.

Meddig tartanak ezek az intézkedések?

Néhány hétig még egészen biztos. A kormány további 40 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet, amely ezáltal március 20-ig lesz érvényes. A veszélyhelyzet alatt a kormány számos intézkedésről dönthet, korlátozhatja az emberek mozgását. Tény, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbítását még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, ez már csak afféle formalitásnak számít. Ha javulna az egyes járásokban a járványügyi helyzet, akkor a Covid-automata szerint régiónként is fellazíthatnák a járványellenes intézkedéseket.

Milyen paramétereket vesznek figyelembe az egyes régiók besorolásánál?

Alapvetően hármat: a reprodukciós számot, a fertőzöttek számának heti átlagát és a kórházban kezelt személyek számát. Ahhoz, hogy a feketéből a bordó fázisba lépjünk át országos szinten, az új szabályok értelmében a reprodukciós számnak 1,15, a fertőzöttek heti átlagának pedig 4000 alá kellene csökkennie. Emellett csakis akkor léphetünk át a bordó fázisba, ha a kórházban fekvő személyek száma 3000 alá csökken.

Milyen fázisban van jelenleg az ország?

Az egész országra a fekete, tehát a legszigorúbb besorolás érvényes. A Covid-automatának viszont van egy regionális bontása is, ez határozza meg az iskolanyitás vagy a munkába járás feltételeit. Az összes többi járványellenes intézkedés országos szinten egységesen érvényes.

Mely járások feketék a regionális bontás szerint?

Fekete besorolású a Simonyi (Partizánske), Vágsellyei, Aranyosmaróti (Zlaté Moravce), Nagyrőcei (Revúca), Rozsnyói, Báni (Bánovce nad Bebravou), Galgóci, Nagyszombati és Garamszentkereszti (Žiar nad Hronom) járás. Itt nem nyithatnak ki az iskolák.

A bordó besorolású járásokban nyithatnak az iskolák?

Igen. Az ún. bordó járásokban a regionális közegészségügyi hivatal munkatársai döntik el, hogy a helyzet engedi-e az iskolák újranyitását. A bordó járások közé – Pozsony és Kassa mellett – a magyarlakta régiókban a Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Kassa-vidéki, Tőketerebesi és Nagymihályi járások tartoznak. Rimaszombat és Losonc ezzel szemben ott van a 20 legjobb helyzetben levő járás között.

Hol érvényesek majd a magyarok lakta régiókban enyhébb intézkedések?

A Rimaszombati, a Losonci és a Nagykürtösi járásban. Azon túl, hogy ezen járásokban kinyithatnak az iskolák, az itt élőknek csak február 15-től kell felmutatniuk munkába járás során negatív koronavírustesztet, amely nem lehet 14 napnál öregebb.

Honnan tudom meg, hogy milyen besorolású a járásom?

Az egészségügyi miniszter péntek helyett már kedden fog rendszeresen tájékoztatni a járványügyi helyzetről, ekkor árulja el azt is, hogyan változik meg a következő héttől az egyes járások besorolása. A módosításokról már másnap, szerdán megjelenő lapszámunkból tájékozódhat, ám az információkat lapunk holnapján is megtalálja.

Minden iskola kinyithat?

Nem. Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, mától kinyithatnak az óvodák, a speciális óvodák és az egészségügyi intézmények óvodái. Az alapiskolák alsó tagozatán is folytatódhat a tanítás, valamint a felső tagozaton, legfeljebb öt tanulóból és a pedagógusból álló csoportokban, olyan esetben, ha a távoktatás nem megoldható. Visszaülhetnek az iskolapadba az egészségügyi intézmények, a speciális alapiskolák és az egészségügyi szakközépiskolák tanulói és a végzős középiskolások is. Ez a középiskolák alsóbb évfolyamaiban is lehetséges lesz, legfeljebb öt diákkal és a tanárral, ha a távoktatás nem lehetséges, a fogyatékkal élő tanulókra, a szakiskolák diákjaira is ugyanez vonatkozik.

Újraindulhat az individuális képzés a művészeti alapiskolákban?

Igen, de csak az alsó tagozatos alapiskolások számára, kivéve az éneket és a fúvós hangszereket. Újra működhet az iskolákban az oktatási-nevelési tanácsadás, az iskolai klubok és egyes kollégiumok is kinyithatnak, de csak egy gyerek lakhat egy szobában. Az iskolai étkezdék is nyitva lesznek az iskolába járó gyerekek számára. Azok, akik továbbra is távoktatásban tanulnak, csak elvitelre kérhetik az ebédet. A felső tagozatos alapiskolások és a középiskolások továbbra is otthon tanulnak.

Félek a fertőzéstől és nem akarom a gyerekemet visszaküldeni az iskolába. Van erre lehetőség?

A szülők azokban a járásokban is szabadon dönthetnek, hogy elküldik-e a gyereküket az iskolába, vagy maradnak inkább a távoktatásnál, ahol kinyitnak az iskolák. Azoknak a diákoknak, akiket a szülők nem engednek vissza az iskolába, igazolják majd a hiányzást, számukra folytatódik a távoktatás, amelynek a minősége azonban majd attól függ, milyen módon tudja bebiztosítani az iskola. Ráadásul, ha a szülő ilyen esetben továbbra is otthon szeretne maradni a gyerekkel, már nem lesz jogosult a járványügyi ápolási díjra (pandemická OČR).

Kell még negatív teszt ahhoz, hogy a járáson belül kimenjek a természetbe?

Nem. A kormány a pénteki ülésén abban is megegyezett, hogy a természetbe negatív koronavírusteszt nélkül is lehet majd menni, de csak az adott járáson belül. Természetjárás céljából át lehet menni más járásokba is (kivéve a fekete besorolású járásokat), de ebben az esetben már szükség lesz negatív vírustesztre.

Akkor elmehetek például a Tátrába túrázni?

Igen, de mivel zárva vannak a hotelek, panziók és mivel másoknál sem alhat, az éjszakát legfeljebb saját autójában töltheti el.

Átalhatok legalább a saját tulajdonomban levő víkendházban?

Nem. Mivel az egészségügyi miniszter szerint lehetetlenség lenne ellenőrizni a víkendházakat, a saját tulajdonukban levő házban sem tölthetnek el egy éjszakát. Más, nem fekete besorolású járásban legfeljebb csak a természetben sétálhatnak.

Kinyithatnak más üzletek is?

Igen. Egészen pontosan a kertészetek és a kertészeti cikkeket árusító boltok. Minden más üzletnek, étteremnek és kocsmának zárva kell lennie – elvitelre továbbiakban is lehet ételt vagy italt venni.

Tömegközlekedéssel, vonattal járok munkába. Milyen gyakran lesz szükségem tesztre?

Minden héten. Aki tömegközlekedéssel jár munkába, annak hét napnál nem öregebb koronavírustesztre lesz szüksége, függetlenül attól, milyen besorolású járásban él. Itt fontos megjegyezni, hogy erről Marek Krajčí egészségügyi miniszter beszélt a pénteki sajtótájékoztatón, az elfogadott rendeletben viszont ilyen szabályozás nem szerepel.

Otthonról is dolgozhatok, de jobban szeretek az irodámban dolgozni. Bejárhatok a munkába?

A vonatkozó rendelet szerint nem. A kormány ugyanis elrendelte az otthonról való munkát, amely alól csak azok az alkalmazottak jelentenek kivételt, akik a munkájukat nem tudják otthon elvégezni. Az tehát, hogy jobban szeret az irodában dolgozni, nem elegendő indok, otthon kell maradnia.

Egy hét múlva kezdődik a tavaszi szünet, elutazhatok az országon belül rokonaimhoz?

Nem. Továbbra is érvényes, hogy csak azokkal találkozhat, akikkel egy háztartásban él.

67 éves vagyok és kimennék sétálni a lakótelep melletti parkba. Kimehetek teszt nélkül is?

Igen. A 65 évesnél idősebb, illetve a tolókocsival közlekedő személyek állandó lakhelyüktől számított egy kilométeres körzetbe járhatnak teszt nélkül sétálni. Ez vonatkozik azokra a személyekre is, akik egészségügyi okból nem vehetnek részt a tesztelésen. További lehetőség, hogy kimennek a természetbe, ott ugyanis eleve senkinek sem kell teszt.

Ezt értelmezzem úgy, hogy ha az állandó lakhelyemtől mondjuk 3 kilométerre levő erdőben, a járáson belül teszt nélkül sétálhatok, de ha már mondjuk 1,5 kilométerre állandó lakhelyemtől az utcán megállít a rendőr, negatív tesztre lesz szükségem?

Igen. Bármennyire is értelmetlennek tűnik, jelenleg ilyen intézkedések érvényesek. Minimális az esélye, hogy ilyesmit ellenőriznének, ám a szabályok szerint ilyen helyzetekre is sor kerülhet.

Kimehetek babakocsival sétálni teszt nélkül?

Igen. A hatévesnél fiatalabb gyermekkel ugyancsak állandó lakhelyüktől számított egy kilométeren belül sétálhat.

Postára akarok menni, szükségem van tesztre?

Igen, ráadásul hét napnál nem öregebb negatív tesztre. Még akkor is, ha olyan járásban él, ahol a járványügyi helyzet kifejezetten jó, tehát a járás mondjuk már a rózsaszín besorolást kapta, mint a Nagykürtösi járás. Ilyen régióban például a munkába járáshoz elegendő a 14 napnál nem öregebb teszt, ám ha bankba, könyvtárba vagy postára akar menni, a teszteredmény nem lehet hét napnál öregebb.