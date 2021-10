Mától öt fekete járás van az országban

A narancssárgával jelölt járások (15): Pozsonyi (I.–V.), Dunaszerdahelyi, Galántai, Komáromi, Érsekújvári, Simonyi, Bazini, Vágsellyei, Szenci, Nagytapolcsányi és a Nagyszombati járás

A pirossal jelölt járások (37): Báni, Besztercebányai, Selmecbányai, Breznóbányai, Gölnicbányai, Galgóci, Illavai, Késmárki, Lévai, Losonci, Malackai, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Miavai, Nyitrai, Vágújhelyi, Pöstyéni, Poltári, Poprádi, Vágbesztercei, Eperjesi, Privigyei, Puhói, Nagyrőcei, Rimaszombati, Rozsnyói, Szenicei, Szobránci, Iglói, Tőketerebesi, Trencséni, Stubnyafürdői, Varannói, Zsarnócai, Zsolnai, Aranyosmaróti és a Zólyomi járás

A bordó járások (22): Nagybiccsei, Gyetvai, Alsókubíni, Homonnai, Kassai (I.–IV.), Kassa-vidéki, Korponai, Lőcsei, Liptószentmiklósi, Nagymihályi, Námesztói, Rózsahegyi, Kisszebeni, Szakolcai, Szinnai, Sztropkói, Turdossini, Nagykürtösi és a Garamszentkereszti járás

A fekete színnel jelölt járások (5): Bártfai, Csacai, Kuszucaújhelyi, Ólublói és a Felsővízközi járás

A fekete besorolás eredményeként komoly szigorítások várnak az imént felsorolt járások lakosaira. Nem lehet például esküvőket, családi vacsorákat és egyéb ünnepségeket szervezni, még a teljesen védett személyeknek sem. Ez a bordó besoroláshoz képest jelentős szigorítás, hiszen ott még 20 beoltott személy részt vehetett efféle rendezvényeken. A fekete járásban az éttermeket is be kell zárni, még az oltottak sem léphetnek be, tehát csakis elvitelre lehet ételt is italt rendelni. A bordó fázisban az oltottak még beülhettek az éttermekbe, igaz, szigorú előírások mellett. A teraszokon lehetett fogadni azokat, akik rendelkeztek negatív teszttel, vagy pedig átestek a fertőzésen, most viszont már erre sem lesz lehetőség. Továbbá be kell zárni a hoteleket és az edzőtermeket is, a bordó járásokban még ezek is nyitva tarthattak. A diákok ugyan maradnak a helyszíni oktatásnál, viszont az autóiskolák és az egyéb kurzusok nem működhetnek a fekete fázisban.

A Covid-automata azt is kimondja, hogy a fekete járásokban kijárási tilalmat kellene bevezetni. Ez viszont mindaddig nem lehetséges, amíg a kormány ki nem hirdeti a veszélyhelyzetet. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter korábban többször is kijelentette, hogy egyelőre nem terveznek ilyesmit.

(nar, mr)