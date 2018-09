Mától lép életbe az állatorvosi ellátásról szóló törvény

Pozsony | Az állatorvosi ellátásról szóló törvénymódosítás 2018. szeptember 1-jén lép életbe, és ez sokkal szigorúbb fellépést jelent az állatkínzás ellen. Erről Michal Feik, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (MPRV) munkatársa tájékoztatott.

Feik elmondta, hogy a módosítás az állatkínzások új kategóriarendszerét vezeti be, és meghatározza a megkínzott állat fogalmát. Ezáltal a bűnüldöző szerveknek sokkal könnyebb lesz kivizsgálniuk az ilyen ügyeket. Állatkínzásnak számít például, ha az állat nem kap elég élelmet, ha azokat egymás ellen uszítják, vagy ha valaki kidobja az állatot, hogy megszabaduljon tőle, ahogy az is, ha valaki fájdalmat okoz az állatnak. Az állatok jogainak a védelme azért is hatékonyabb lesz, mert az állatorvosi felügyelők nagyobb jogköröket kapnak. Állatkínzás megalapozott gyanúja esetén az állatorvosi felügyelőnek joga van arra, hogy belépjen az érintett területre vagy lakásba.

Feik figyelmeztetett, hogy a törvény az állatok azonosítása és regisztrálása kapcsán is változást hoz, valamint a kóbor állatok begyűjtésével és az állatmenhelyek túltelítettségével kapcsolatos problémákkal is foglalkozik. Szabályozza az állatmenhelyek létrehozásának feltételeit, illetve az állatok elhelyezését a menhelyeken.

Feik hangsúlyozta: a törvény elfogadásával Szlovákia azokhoz a kulturált országokhoz csatlakozott, amelyek az állatokat nem tárgyként kezelik, hanem érző lényként. Az állatok élőlényként különleges helyet kaptak a polgárjogon belül. Az állatokra csak akkor vonatkoztathatják a vagyontárgyakra vonatkozó rendelkezéseket, ha az nem mond ellent az állatok természetének.

Ezenkívül figyelmeztetett: a módosítás értelmében minden kutyakölyökbe kötelező lesz csipet ültetni, legkésőbb 12 hetes korig. Amennyiben a kutya gazdát vált, az eredeti gazdája kötelessége lesz, hogy az állat csipet kapjon, a kutyakölyök korától függetlenül. A kutyákról és ezek gazdáiról szóló információk a társas állatok központi nyilvántartásába kerülnek (CRSZ).

Az állatorvosi ellátásról szóló törvénymódosítást, melyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium terjesztett elő, idén májusban fogadta el a parlament.