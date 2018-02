Az állatokat már nem vagyontárgyként, hanem élőlényként fogják kezelni

Pozsony | Szlovákiában először élőlényként, érző lényként fogják meghatározni az állatokat, nem pedig vagyontárgyként, ahogy eddig. Az állatorvosi ellátásról szóló törvény módosítása, melyet szerdai ülésén hagyott jóvá a kormány, új intézkedéseket vezet be az állatkínzás visszaszorítására és az illegális tenyésztők ellen, továbbá kötelezővé teszi csip beültetését a kutyákba. Módosulni fog a Polgári Törvénykönyv is.

Gabriela Matečná (SNS-jelölt) földművelésügyi miniszter történelmi lépésnek nevezte a módosítást, amelynek köszönhetően jelentősen javulhat az állatok helyzete, az állatok védelme terén pedig Szlovákia kulturáltabb, civilizáltabb szintre léphet. A miniszter reméli, hogy a parlamenti képviselők is tudatosítják a módosítás jelentőségét, és megszavazzák azt.

A törvénymódosítás értelmében minden kutyákölyökbe kötelező lesz csipet ültetni legkésőbb 12 hetes koráig. A bejelentett, csippel ellátott kutyák és a gazdáik jegyzékét egy központi nyilvántartásban fogják vezetni. A tenyésztőket így könnyen lehet majd azonosítani és szükség esetén megbüntetni. „A kötelező csipbeültetéssel néhány éven belül egy olyan állapotot szeretnénk elérni, ahol nincsenek telítve a kutyamenhelyek, és az elkóborolt kutyák gyorsan visszatérhetnek a gazdáikhoz“ – magyarázta Matečná.

A csipbeültetést az állatorvosok fogják végezni, és az ő feladatuk lesz a kutyák bejelentése is. Amennyiben a kutya gazdát vált, eredeti gazdája kötelessége lesz 21 napon belül jelenteni a változást az állatorvoson keresztül. A 2018. augusztus 31-ig született kutyákat legkésőbb 2019. augusztus 31-ig kell csippel ellátni. Ellenkező esetben az állat tulajdonosa akár 800 eurós büntetésre is számíthat. Jogi személyek esetén a büntetés mértéke a 3500 eurót is elérheti.

A kutyatenyésztőknek a kutyakölyök bejelentése során fel fog kelleni tüntetniük az anya csipszámát is. Az illegális tenyésztés visszaszorítására DNS-teszteket is alkalmazni fognak, amellyel kideríthető lesz a kutya valódi anyja.



A módosítás értelmében hatékonyabban védenék az állatokat a kínzástól azáltal, hogy kibővítenék az állat-egészségügyi ellenőrök jogköreit. Utóbbiak rendőri kíséret nélkül is beléphetnek majd annak a telkére, akit állatkínzással gyanúsítanak. Állatkínzásnak számítana a jövőben az eutanázia elmulasztása is, vagyis hogyha az állatot, amelynek erős fájdalmai vannak, hagyják szenvedni.



A módosítás szabályozná a cirkuszi állatok felléptetését is. A cirkuszok üzemeltetőinek kötelezően be kell majd jelenteniük az állataikat az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerfelügyeleti Hatóságnál, amely ezt kovetően kiadja a megfelelő engedélyeket. A tárca a jövőben rendeletben tiltaná be bizonyos fajta vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban.

Amennyiben a parlament megszavazza, és az elnök is szentesíti, a törvénymódosítás 2018 szeptemberével léphet érvénybe.