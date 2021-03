Mától el kell halasztani a külföldi kirándulást

A kabinet ezzel reagált a bírálatokra, amelyek arról szóltak, hogy az egyes járások között tilos volt az utazás, de a külföldi kirándulásokat engedélyezték. Az intézkedést már a járványbizottság is sürgette, így akarják megakadályozni, hogy a koronavírus dél-afrikai törzse szétterjedjen az országban. A tiltás kifejezetten a rekreációs célból történő utazásra vonatkozik, tehát továbbra is elhagyhatjuk az országot, ha valamilyen külföldön élő hozzátartozónkról gondoskodunk, vagy ha munkaügyben utazunk. Az intézkedések betartását a rendőrség fogja felügyelni, főként a reptereken várhatók ellenőrzések. Azt, hogy milyen dokumentummal kell igazolnunk az utazásunk célját, a javaslat nem pontosította. Amennyiben a rendőrség valamilyen kihágást észlel, akár 1000 eurós helyszíni bírságot is kiszabhat.

(nar, Denník N)