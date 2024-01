Marián Viskupič is indul az SaS elnöki posztjáért

Az SaS Országos Tanácsának tagja december 31-én, belső kommunikáció keretében jelentette be a döntést a kollégáinak. „Főleg az motivál, hogy az SaS azután is egyértelműen jobboldali liberális párt maradjon, hogy Richard Sulík leköszön az elnöki posztról" - írta a TASR-nek. Hangsúlyozta továbbá, hogy meg kell őrizni a párt karakterét gazdasági téren is. „Vagyis a kisebb, hatékonyan működő államigazgatás, az alacsony adók és az ezzel kapcsolatos értékalapú gazdaság előmozdítása a cél" – mondta Viskupič.

Branislav Gröhling, a párt jelenlegi alelnöke, volt oktatási miniszter is indul a liberálisok elnöki tisztségéért. Ezt pénteken jelentette be Gröhling a közösségi oldalán.

Richard Sulík a soron következő, március 23-i pártkongresszuson lemond az SaS elnöki tisztségéről, tiszteletbeli pártelnöki szeretne lenni, és indul az európai parlamenti választáson. A pártelnöki posztért csak olyan jelölt indulhat, aki tagja az SaS-nek.