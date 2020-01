Marček vallott: ő a gyilkos, kiderültek a szörnyű részletek

A Kuciak-gyilkosság ügyében zajló bírósági tárgyalást hatalmas nemzetközi figyelem övezi. A tárgyalás első napján a bazini Specializált Büntetőbíróságon csaknem 100 újságíró volt jelen. Csehországból, Lengyelországból és Németországból is érkeztek tudósítók, valamint a legnagyobb brit és amerikai lapok is nyomon követik az ügyet.

Mi történt eddig?

A Kuciak-gyilkosság ügyében egyelőre 5 személy ellen emeltek vádat. A vádirat szerint Miroslav Marček és Szabó Tamás közvetlenül részt vettek a gyilkosság végrehajtásában, Marián Kočner volt a megrendelő, Alena Zsuzsová és Andruskó Zoltán pedig összekötőként vállaltak szerepet a bűntényben. A nyomozást tavaly megnehezítették a vádlottak vallomásaiban felbukkanó ellentmondások, maga a gyilkos kiléte is sokáig kérdéses volt. A rendőrség ugyanis először azzal a verzióval dolgozott, hogy Szabó volt a gyilkos, Marček pedig a sofőr, később azonban – Marček vallomásának hatására – megcserélődtek a szerepek. A párost a kettős gyilkosságon kívül Molnár Péter gútai vállalkozó likvidálásával is megvádolta az ügyész, valamint illegális fegyvertartás is szerepel a vádpontok között.

Andruskó Zoltán tavaly vádalkut kötött az ügyésszel, így az ő ügyét külön tárgyalta a bíróság, amely tavaly decemberben 15 évnyi szabadságvesztésre ítélte a komáromi vállalkozót. A többi vádlott megtagadta a vádalkut, őket életfogytiglani börtönbüntetés fenyegeti.

Tilos az élő közvetítés

A tegnapi tárgyalás délelőtt 9 órakor kezdődött, az újságírókon kívül jelen volt mind a 4 vádlott, valamint a meggyilkoltak hozzátartozói is. A vádlottakat folyamatosan a rendőrség speciális egységei kísérték, a termet 20–25 felfegyverzett kommandós biztosította. Marián Kočner szokásához híven elegáns viseletben, fekete öltönyben jelent meg a tárgyaláson, Marček és Szabó viszont tréningruhát vettek fel. Alena Zsuzsová ezúttal is teljesen feketébe öltözött, az arcát most nem takargatta az újságírók előtt.

A tárgyalást a háromtagú bírósági szenátus elnöke, Ružena Sabová vezeti. Sabová korábban több nagy botrányban is bíráskodott, köztük a faliújság-botrányként elhíresült ügyben, mely során két korábbi SNS-es minisztert is rács mögé juttatott. A bírónő a tárgyalás elején megtiltotta, hogy az újságírók élőben közvetítsék az eseményeket, videó- és hangfelvételeket csak a tárgyalás szünetében készíthettek. Sabová döntését azzal indokolta, hogy az élő közvetítés megakaszthatja a tárgyalás menetét, valamint az egyes felek jogait is sértheti.

Kočner magabiztos

A tárgyalás elején Juraj Novocký ügyész megkezdte a vádirat felolvasását. Először a kettős gyilkosság, majd a Molnár-gyilkosság részleteit ismertette a jelenlévőkkel. A vádlottak mindeközben szemben ültek az elhunytak hozzátartozóival. Miroslav Marček lehajtott fejjel hallgatta az ügyészt, Szabó Tamás szintén kerülte a szemkontaktust. Kočner a felolvasás alatt többször is jegyzetelt az előtte található dokumentumokba, nem tűnt annyira megtörtnek, mint a többi vádlott. Erről árulkodik az is, hogy a tárgyalás szüneteiben többször is mosolygott, miközben a rendőrök bevezették a terembe.

Egymilliós kártérítés

A vádirat ismertetése után a vádlottak ügyvédei következtek. Zsuzsová ügyvédje a kliense ellen folytatott „lejárató médiakampányt” kifogásolta, Kočner ügyvédje pedig az ellentmondásos vallomásokra és a nyomozás hibáira próbálta felhívni a figyelmet. Szabó ügyvédje kissé eltérő taktikát választott: ő Marček szavait kérdőjelezte meg, aki hónapok óta ügyfele ellen vall. Marček ügyvédje nem kívánt hozzászólni a vádirathoz.

A Kuciak családot képviselő Daniel Lipšic, és a Kušnírová családot képviselő Roman Kvasnica egy-egy millió eurós kártérítést követelnek ügyfeleiknek, valamint a temetés költségeinek megtérítését. Zlatica Kušnírová a tárgyalás szünetében az újságírók kérdésére elmondta: szörnyen érzi magát, miközben újra és újra végig kell hallgatnia, hogy mi történt a szeretteivel.

Marček megtört

Egy rövid szünet után a vádlottak vallomására került sor. Miroslav Marček a várakozásoknak megfelelően minden vádpontban elismerte bűnösségét. Az egykori katona vallomása órákon keresztül tartott. A tárgyalás egyik legfelkavaróbb pillanata az volt, amikor a gyilkos bocsánatot kért az elhunytak családjától. „Bocsánatot szeretnék kérni a károsultaktól a fájdalom miatt, amit okoztunk. Semmivel sem tudjuk kárpótolni őket, és sajnos semmiféle megbocsátásnak nincs helye. Akkor döntöttem el, hogy vallani fogok, amikor láttam a televízióban a fájdalmukat. Sajnálom, hogy nem tudom visszacsinálni, igazán sajnálom” – jelentette ki a bíróság előtt.

Részletes vallomás

A gyilkos ezt követően a bűncselekmény részleteibe is belement. Megerősítette, hogy Andruskó Zoltán kereste meg őt és Szabót valamikor 2017 végén, az elítélt komáromi vállalkozó juttatta el hozzájuk Kuciak lakhelyével kapcsolatos információkat is. „Az alapján, ahogy kézhez kaptuk az adatokat, számomra úgy tűnt, hogy egy rendőr, esetleg egy volt rendőr készítette őket. És nem is először csinálta” – magyarázta Marček. A gyilkossággal kapcsolatban elmondta, hogy többször is megfigyelték az áldozatokat a nagymácsédi házban. A szörnyű tettet korábban akarták végrehajtani, de Marček végül meggondolta magát, mert Kuciakon kívül a házban látott még egy személyt. A gyilkosságot az előzetes tervekhez képest 2 nappal később, február 21-én hajtották végre. „Beosontam az udvarra, és a lakás melletti nyári konyhában várakoztam. Elég sokáig tartott, amíg Kuciak úr és Kušnírová asszony megérkeztek” – magyarázta Marček. Hozzátette: egyszerűen bekopogott, Ján ajtót nyitott, ő pedig azonnal lőtt. Ezután követte Martinát a konyhába, és újra lőtt. „A távozásom előtt még egy golyót belelőttem Kuciak úrba, aki akkor már a lépcsőn feküdt” – írta le a körülményeket a volt katona. A gyilkosság után Szabóval együtt meglátogatták Andruskót, aki kifizette őket. Az elítélt vállalkozó 50 ezer eurót zsebelt be a gyilkosságért, ebből 10 ezret megtartott, a két végrehajtó pedig 20–20 ezer eurót kapott.

A kettős gyilkosság részletezése után Marček Molnár Péter meggyilkolásáról vallott.

A többiek tagadnak

A vádlottak közül egyelőre csak Marček volt hajlandó elismerni bűnösségét. Szabó vallomásában azt állítja, hogy tudomása szerint nem megölni akarták Kuciakot, hanem „megverni”. Az egykori rendőr nem érzi magát bűnösnek az ügyben. „Nincs semmi közöm a gyilkossághoz. Nem értem, hogy Marček miért akar belerángatni” – mondta Szabó. Zsuzsová továbbra is ártatlannak vallota magát. Állítólag nem ismeri sem Marčekot, sem Szabót, Kočnerrel viszont szoros kapcsolatban áll. „Nagyon jó barátom, és a lányom keresztapja is” – magyarázta, azt viszont tagadta, hogy bármiféle gyilkosságot rendeltek meg nála. Kočner is tagadja a gyilkosságban való bűnrészességét, mindössze az illegális fegyverviselést ismerte el. „A töltények a katonaságtól maradtak nálam, sajnos elfelejtettem likvidálni őket” – magyarázta. A kettős gyilkosság ügyében egyelőre hallgat.

A bírósági tárgyalás hétfőn egészen az esti órákig elhúzódott, kedd délelőtt 9 órakor folytatódik. (nar, aktuality.sk, Denník N)