Marad vizsgálati fogságban a gyilkossággal gyanúsított kassai rendőr, aki talán egy bizonyítékot már megsemmisített

A kerületi bíróság megerősítette Marek Á. vizsgálati fogságát, amelyet múlt héten a Kassai Városi Bíróság rendelt el. A kassai rendőrt letartóztatását azért kérte az ügyész, mert tartott attól, hogy a volt rendőr befolyásolhatja a tanúkat és az ügy kivizsgálását.

A bírósági döntést a Denník N kérte ki, amelyből kiderül, hogy Marek Á. kétszer is visszament a Kaufland áruházba, ahol november 5-én olyan brutálisan megverte a lopáson kapott 48 éves Ľubomírt, hogy az a kórházi kezelés ellenére másnap belehalt sérüléseibe.

Marek Á. egy társával tért vissza

A bírósági döntésből kiderül, hogy Marek Á. egy kísérővel tért vissza az áruházba november 7-én este tíz óra után.

A gyanúsított november 7-én 22:12 óra tájban, a szolgálati idején kívül XY (a nevet a bírósági ítéletében kitakarták) kíséretében igyekezett bejutni a Kaufland úgynevezett kamerás helyiségébe, amelyhez egy kitalált lopást használtak ürügyén

– áll az ítéletben, amit a Denník N idéz. Az áruház ekkor már zárva volt, de ott volt a rendőrség belső ellenőrzésének munkatársa, ezért nem jutott be a „videóhelyiségbe”.

A gyanúsított a bíróságnak azt is elmondta, hogy nem saját kezdeményezése volt a visszatérés, és arra is valaki utasította, hogy keresse meg a körzeti rendőrség igazgatóját, Štefan Balogot. Az ítéletben kitakarták azt a nevet is, aki Marek Á. szerint őt erre utasította. A gyanúsított november 9-én találkozott a körzeti igazgatóval, akinek fiatalabb társával együtt elmondták, hogy mi történt november 5-én. Marek Á-t végül november 11-én, hétfőn tartóztatta le a rendőrség.