Már krónikus a nővérhiány

Az Egészségpolitikai Intézet (HPI) adatai szerint legalább 3500 nővér hiányzik az egészségügyből. Ennek következménye, hogy a betegek nem jutnak időben ellátáshoz, és egyre több osztályt kell bezárni a kórházakban. Az egészségügyi tárca elmondása szerint már tudomásul vették a problémát, és egy sor intézkedést is hoztak, melyek enyhíthetnek a kialakult helyzeten. "Szeretnénk vonzóbbá tenni a nővéri hivatást, ezért tavaly kidolgoztunk egy javaslatot, melynek értelmében a nővérképző egyetemek diákjai évi 2000 eurós stabilizációs ösztöndíjat kaphatnak. Azonban ez még nem minden. A beteggondozó szakot már távúton is el lehet végezni. A kórházak fokozatos korszerűsítése és az egyes osztályok felújítása is hozzájárul a munkakörülmények javításához" – közölte Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője.

Iveta Lazorová, a nővérkamara elnöke szerint az egészségügyi minisztérium intézkedései elhibázottak. "Sajnos lekicsinylik azokat a jelzéseket, amelyek az egészségügyi dolgozóktól érkeznek – mint például az egyes osztályok bezárása, az egészségügyi ellátás színvonalának csökkenése, vagy a személyzet túlterheltsége" – jelentette ki a kamara elnöke.

A nővérek hiánya nem újonnan felmerült probléma, már csaknem 20 éve gondot okoz a szlovák egészségügyben. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felméréséből kiderült, hogy az elmúlt 16 évben mintegy 10 ezer nővér hagyta el az országot, hogy más országban keressen munkát. Eliášová állítja, a külföldre távozó egészségügyi dolgozók száma folyamatosan csökken, és egyre többen érdeklődnek a munkalehetőségek felől más országokból is. Felmerültek olyan elképzelések, hogy a munkaerőhiányt Ukrajnából érkező egészségügyi dolgozókkal csökkentenék. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a helyzet megoldását elsősorban a hazai munkaerő megtartásában látja, azonban átmeneti megoldásként a külföldről érkező nővérek alkalmazása is szóba jöhet.

Lazorová úgy véli, hogy a külföldről érkező munkaerővel is komoly problémák lehetnek. " A nővéri, a szülésznői és az orvosi szakma is azok közé a hivatások közé tartozik, melyeket az Európai Unió különféle irányelvekkel szabályoz. Ezek meghatározzák, hogy az egészségügyi dolgozóknak milyen szakmai felkészültség szükséges ahhoz, hogy a munkájukat végezhessék. Félő, hogy az unión kívüli országokból érkező nővérek nem rendelkeznek megfelelő szakmai tapasztalattal" – magyarázta a nővérkamara elnöke.

Az orvosok is megérzik a nővérek hiányát

Legalább 3500 nővér hiányzik a szlovák egészségügyből – derült ki az Egészségpolitikai Intézet (HPI) kutatásából. A munkaerőhiány miatt a betegeknek hónapokig kell várniuk a műtétekre, és a kórházak működése is akadozik. Marian Laurinc, a nővérkamara (SKSaPA) irodavezetője szerint az egészségügyi dolgozók hiánya a túlterheltségükre, a túlórákra, a rossz munkakörülményekre és az alacsony fizetésekre vezethető vissza. "A minisztériumnak először ezeken kellene változtatnia, hogy a nővéri hivatás újra vonzó legyen a fiatalok számára" – jelentette ki Laurinc. Az egészségügyi tárca állítja, folyamatosan azon dolgoznak, hogy az egészségügyi dolgozók munkakörülményei javuljanak.

A nővérek hiányát az orvosok is megsínylik. Marián Petko, a kórházszövetség (ANS) elnöke hangsúlyozta, hogy a munkaerőhiány főként az állami kórházakban érezhető. "Például Pozsonyban olyan rossz a helyzet, hogy lassan már egész osztályok fognak megszűnni " – nyilatkozta az ANS elnöke.

Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnöke lapunknak elmondta, hogy a nővérek hiánya a rendelőkben még nagyobb problémát jelent. "A kórházaknál is katasztrofális a helyzet, de ha egy rendelő marad nővér nélkül, akkor az orvosnak nincs más lehetősége, be kell zárnia az intézményt. Vagyis tőlük függ a mi munkánk is. Ezért rendkívül élénken figyeljük a minisztérium intézkedéseit. Örömmel fogadtuk a nővérek idei béremelését, és díjazzuk azt az igyekezetet is, hogy a nővérképző középiskolák több diákot vegyenek fel, hiszen ők a 4 éves képzés után azonnal jöhetnek a rendelőinkbe dolgozni" – magyarázta Šóth. (nar, TASR)