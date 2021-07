Már kötelező a konyhai hulladék szelektálása

Eredetileg 2021 januárjában lépett életbe az a törvényjavaslat, amelynek értelmében Szlovákiában minden községében szelektíven kellene gyűjteni a biológiailag lebomló konyhai hulladékot, vagyis a főzés során keletkező ételmaradékot. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) azonban haladékot kért a környezetvédelmi minisztériumtól, mivel az önkormányzatokat 2020 őszén rengeteg váratlan kiadás érte (például a koronavírus-járvány miatt), és sokan képtelenek lettek volna bebiztosítani a biohulladék megfelelő újrahasznosítását. A zöldtárca végül egy féléves átmeneti időszakot hagyott jóvá, amely július 1-én járt le, így csütörtöktől már minden egyes városban és faluban szelektálni kell az ételmaradékot.

A konyhai hulladék szelektív gyűjtésének kötelezővé tételét azért is sürgette a minisztérium, mert a szemétlerakatokra jutó ételmaradék rendkívül káros hatással van a környezetre. Martina Gaislová, a szemétgyűjtési tanácsadással foglalkozó JRK szervezet igazgatója lapunknak kifejtette, hogyan gyorsítja fel a globális felmelegedést a konyhai hulladék.

– magyarázta a szakértő. Hozzátette: a konyhai szemét így egy káros tényezővé válik az ország hulladékpolitikájában, holott akár hasznot is húzhatnánk belőle.

– nyilatkozta Gaislová.

Elsőre talán azt hihetnénk, hogy a bomló ételmaradékok miatt keletkező üvegházhatású gázok csak elhanyagolható mértékben roncsolják a légkört. Katarína Kretter, a hulladékpolitikával is foglalkozó ENVI-PAK szervezet kommunikációs igazgatója azonban rámutatott, hogy éppen a konyhai hulladék teszi ki az átlagos szlovákiai háztartások szemetének nagy részét.

– mondta az Új Szónak a szakértő.

Elmondása szerint a kutatások azt mutatják, hogy egy átlagos szlovákiai állampolgár egy év alatt összesen 163 kilogramm ételt dob ki, vagyis a szemétdombokon tonnaszámra rakódik le az elpazarolt élelmiszer, ami egyúttal hatalmas mennyiségű metángázt is jelent. Kretter megjegyezte, hogy hulladékpolitikai szempontból az a legjobb megoldás, ha egyáltalán nem, vagy csak minimális mennyiségű szemét keletkezik a háztartásokban, ehhez azonban elsősorban tudatos vásárlókra lenne szükség.

– vélekedett az ENVI-PAK munkatársa.

Az Európai Parlament (EP) kötelező érvényű irányelvei komolyan szabályozzák a tagországok hulladékpolitikáját. Az egyik ilyen határozatban az EP jóváhagyta, hogy 2023-ra minden államnak szelektálnia kell a konyhai hulladékot. Szlovákia ebből a szempontból tehát nem késlekedett, azonban ennek is megvan az oka. Az EP ugyanis hosszabb távú célkitűzéseket is meghatározott a közös hulladékpolitikában, köztük azt, hogy 2035-re a tagországoknak újra kell hasznosítani a szemét legalább 65 százalékát, a szemétdombokon pedig legfeljebb a hulladék 10 százaléka végezheti. Az újrahasznosítási stratégiát illetően még mindig lemaradunk a fejlettebb nyugati államoktól, nálunk ugyanis az éves szemétmennyiség körülbelül fele még mindig a szemétlerakatokra kerül, a recikláció aránya pedig körülbelül 30 százalék. Ezt az arányt kellene feltornázni a következő 15 évben, így a zöldtárcának sietnie kellett.

A minisztérium idén januárban életbe lépő törvénymódosítása több lehetőséget is biztosít az önkormányzatoknak a konyhai hulladék feldolgozására. Az egyik lehetséges módszer a már emlegetett szelektív hulladékgyűjtés, amit hasonlóan kell elképzelni, mint az üveg vagy a papír osztályozását: a lakóházak mellé kikerül egy újabb konténer (ezúttal barna színű), és az embereknek ebbe kell majd dobni az ételmaradékokat. A konyhai hulladék gyűjtése azonban kissé összetettebb, hiszen a kidobott élelmiszer hamar bomlásnak indul, emiatt pedig speciális konténerekre van szükség, amelyeket gyakrabban kell elszállítani és tisztítani.

A szelektív gyűjtés bevezetésével kísérletezik például Kassa városa. A helyi önkormányzat ezen a héten mutatta be, hogy kell náluk elképzelni a konyhai hulladék szelektálását a gyakorlatban. A kassai kísérleti projekt sok tekintetben hasonlít arra, amit Martina Gaislová is felvázolt lapunknak, így ezen keresztül szemléltetjük a rendszer működését.

Első lépésként az önkormányzat kiosztja a háztartásoknak a konyhai hulladék tárolására szolgáló kukákat. Ezek többnyire tízliteres űrtartalmú ládák, amelyeknek az oldalán több rés is található, a szellőztetésnek köszönhetően ugyanis lassabban indul bomlásnak a kidobott élelmiszer. A kukák mellé a háztartások kapnak speciális, komposztálásra is alkalmas zsákokat, ezeket a szeméttel együtt bele lehet dobni a barna konténerekbe. A hagyományos, műanyagból készült zacskókkal ezt nem tehetjük meg, így ha csak ilyen van otthon, akkor abból ki kell önteni a szemetet. A komposztálásra használható zsákok egyébként kaphatók a drogériákban.

Második lépésként az önkormányzatoknak be kell biztosítani a konténereket is. Ezek lehetnek 120 vagy 240 literesek. A szemétszállító cégeknek viszonylag gyakran kell majd elszállítaniuk a konténereket, Kassán erre heti háromszor kerül sor. A tisztítást igény szerint szintén ezeknek a cégeknek kell megoldaniuk.

A konyhai hulladékot ezután vagy komposztálókba, vagy biogáz-állomásokra szállítják, attól függően, hogy melyik található közelebb az adott településhez. A múltban a szakértők már felhívtak arra a figyelmet, hogy Szlovákiában a komposztálóüzemek eloszlása nem megfelelő, hiszen vannak olyan települések, ahonnan több tíz kilométerre kell elszállítani a szemetet. Marián Kobolka, a JRK szervezet szakértője a Pravda napilapnak adott interjújában azt mondta, a zöldtárca egyre inkább arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy különféle uniós támogatásokból saját komposztálót építsenek, így elképzelhető, hogy a következő években egyre több ilyen üzemmel találkozhatunk majd.

A törvényben foglaltak alapján nem minden település köteles a kassaihoz hasonló rendszert kialakítani. Amennyiben az adott önkormányzat biztosítani tudja, hogy a településen élők 100 százalékban komposztálják az ételmaradékot, akkor nem kell barna konténereket kihelyezni. Az egyik lehetséges megoldás, hogy a településen elő háztartásokba elhelyeznek házi komposztálókat.

Gaislová úgy véli, hogy a komposztálás számít a legjobb megoldásnak, hiszen ezzel a szemetet is újrahasznosítjuk. Kretter azonban rámutatott, hogy a házi komposztálók elhelyezése főként azokban a falvakban jelenthet megoldást, ahol többségében családi házak vannak, hiszen az udvaron könnyű elhelyezni az eszközt. Ennél problémásabb a helyzet a nagyobb városokban, ahol sok panelház található, ilyen esetben az önkormányzatoknak marad a szelektálás.

További kivételt jelent, ha az adott város rendelkezik úgynevezett ZEVO szemétégetővel. Ezek olyan üzemek, ahol a szemét elégetésével hőt és elektromos áramot állítanak elő. Ezt a kivételt mindössze két város, Pozsony és Kassa érvényesítheti, de legfeljebb csak 2023-ig, utána nekik is át kell állniuk a környezetkímélőbb megoldásokra. Mindkét városban dolgoznak már az előkészületeken (a kassai projektet feljebb már ismertettük).

Felkerestük Michal Kaliňákot, a ZMOS szóvivőjét, és rákérdeztünk, hogy a városok és a falvak melyik megoldást részesítették előnyben. Elmondása szerint többségben a házi komposztálást választották.

– közölte a szóvivő. Hozzátette, a ZMOS az utóbbi időben végzett egy gazdasági elemzést a hulladékgazdálkodás előnyeiről és hátrányairól. Az eredményeket július folyamán mutatják be.

Azt, hogy az önkormányzatok valóban bebiztosították-e a konyhai hulladék feldolgozását, a zöldtárcához tartozó Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet (SIŽP) ellenőrzi. Tamara Lesnától, az intézmény szóvivőjétől megkérdeztük, hogy a városok és a falvak számíthatnak-e intenzív ellenőrzésekre július 1-től.

– reagált Lesná, aki azt is elárulta, hogy az önkormányzatok a kötelességük elszalasztása esetén 800 eurótól 80 000 euróig terjedő bírságot kaphatnak.

Ahhoz azonban, hogy a rendszer működhessen, nemcsak az önkormányzatokra, hanem a lakosok együttműködésére is szükség lesz. Ha ők nem szelektálják az ételmaradékot, akkor a falvak hiába készítették elő a rendszert megfelelő módon. Lesná rámutatott, hogy az állampolgárokat nem a környezetvédelmi felügyeletnek kell ellenőriznie, hanem az önkormányzatoknak. Ha ők kihágást észlelnek, akkor a lakosok akár 1500 eurós büntetést is kaphatnak.

Martina Gaislová azonban úgy véli, hogy a lakosságot inkább pozitívan kellene ösztönözni.

„A hulladékgyűjtés főként az önkormányzatokon múlik, mert ők állítják be a rendszert. Ha azt akarjuk, hogy a lakosság is részt vegyen a szelektálásban, a rendszernek kényelmesnek, célzottnak és motiválónak kell lennie. Konkrét tippek? Nos, a konyhai hulladék osztályozása a konyhapulton kezdődik. Ahhoz, hogy a lakosságnak a szelektálás kényelmes legyen, az önkormányzatnak minden lakásba be kellene biztosítani a kukát és a komposztálható zsákokat, hogy az étel elkészítése során keletkező maradék könnyedén a megfelelő helyen végezhesse. A szellős kukáknak és a speciális zsákoknak köszönhetően az étel nem rohad, így nem is bűzlik. Ez is hozzájárul az emberek kényelméhez”