Már csak két napig lehet igényelni az áprilisi támogatást

Pozsony | A munkaügyi minisztérium arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy gyorsan kell cselekedniük, ha az áprilisi időszakra is szeretnének részesülni az állami támogatásból, hiszen a hét végén lejár a határidő.

Továbbra is zajlik a gazdasági „elsősegélynyújtás”. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter a szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy a munkaügyi hivatalok már több mint 105 ezer kérvényt fizettek ki. A tárcavezető 125 millió eurós összegről beszélt, amelyből a cégek, az egyéni vállalkozók és azok a polgárok is részesültek, akiknek a járvány alatt semmilyen bevételük nem volt.

A munkaügyi hivatalok továbbra is várják a kérvényeket, az áprilisi időszakra vonatkozó támogatást azonban csak május 31-ig lehet elküldeni, így ha eddig halogatták a kitöltést, akkor a hétvégén mindenképpen tegyék meg. Június 1-től a hivatalok már a májusi időszakra vonatkozó kérvényeket fogják feldolgozni.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter elmondása szerint már több mint 100 ezer kérvényt fizettek ki - TASR-felvétel

A munkaügyi minisztérium továbbá arról is tájékoztatott, hogy az áprilisi időszakra vonatkozó kérvények kifizetése jelentősen felgyorsult. Ez annak köszönhető, hogy azoknak a vállalkozóknak, akik már a márciusi időszakra is igényeltek támogatást, nem kell még egyszer aláírniuk a szerződést. Eddig ugyanis úgy zajlott a folyamat, hogy a vállalkozó beküldte a kérvényt (elektronikusan vagy postán), a hivatalok feldolgozták, majd visszaküldték a vállalkozónak a szerződést, amit még alá kellett írni, és vissza kellett juttatni a hivatalba. Akik azonban már márciusban aláírták a szerződést, azoknak nem kell még egyszer, elég csak a szükséges dokumentumokat elküldeni, az állam pedig pár napon belül utalja a támogatást.

Ennek a gyorsított eljárásnak azonban vannak feltételei. Csak azoknak gyorsul fel a kifizetés, akik márciusban és áprilisban is ugyanazt a típusú támogatást igényelték. A minisztérium jelenleg 5 különféle kategóriájú támogatást utalhat, az igénylőknek pedig el kell dönteniük, hogy számukra melyik lehet az előnyösebb megoldás (az egyes támogatásokkal kapcsolatos részleteket a www.pomahameludom.sk weboldalon olvashatják). Ha valaki gyorsabban szeretné megkapni a pénzt, akkor érdemes ugyanolyan típusú támogatást igényelnie, mint amilyet márciusban.

Azoknak pedig, akik csak most először kérvényezik az állami elsősegélyt, valamelyest többet kell várniuk, hiszen nekik alá kell majd írniuk a szerződést, ami miatt pár nappal tovább tarthat a folyamat.