Már 154 millió eurónyi katonai segítséget küldtünk Kijevnek

Eduard Heger (OĽaNO) a konferencián pénteken úgy nyilatkozott, Ukrajnának a fegyverszállítmányokon túl arra is szüksége van, hogy exportálni tudja a mezőgazdasági terményeit, ezért szabaddá kell tenni az ukrán kikötőket. Rámutatott, ha ez nem sikerül, akkor éhínség fenyeget, ami pedig migrációs hullámot indíthat meg Európa irányába. A kormányfő úgy látja, az odesszai kikötő biztonságossá tétele lenne az egyik legfontosabb lépés. A miniszterelnök szerint az orosz elnök, Vlagyimir Putyin fegyverként használja az élelmiszer-ellátás biztonságának megzavarását, ahogy korábban az energia-ellátást is hasonló célokra használta fel. Karl Nehammer osztrák kancellár pedig a Globseken arról beszélt, Putyin megígérte neki, hogy az orosz hadsereg nem fogja a gabonaszállító hajókat támadni. „De tudják, ezek csak szavak” – fejezte ki bizonytalanságát az orosz vezető ígéretével kapcsolatban.

Jaroslav Naď (OĽaNO) szlovák védelmi miniszter a konferencián elmondta, a megfelelő időben adott katonai segítség a legértékesebb Ukrajna számára. Felszólította az uniós pénzügyminisztereket, hogy a Kijevnek ígért kétmilliárd eurós katonai célú segítséget mihamarabb folyósítsák. Naď hangsúlyozta, az egykori Varsói Szerződés országai akár az összes olyan fegyvert át tudják adni az ukrán hadseregnek, amely az egyes államok raktáraiban pihen. Ezt akkor teheti meg, ha ezek helyett megfelelő nyugati eszközöket kapnak. Úgy látja, az említett kétmilliárd eurót így lehetne hatékonyan felhasználni. Szerinte ez az út azon országok számára is járható lenne, amelyek nem szeretnének közvetlenül fegyvert küldeni Ukrajnába.

A szlovák védelmi miniszter arról is beszélt, hogy a Szlovákia által Kijevnek küldött hadianyag névleges értéke 154 millió euró. Ez azonban a hosszú ideig a szlovák hadsereg raktáraiban lévő felszerelés egykori beszerzési ára. „Ennek a piaci értéke ma már akár tízszer több is lehet” – tette hozzá. Elmondta azt is, egy hétig tartott, amíg az S-300-as légvédelmi rendszert átszállították Ukrajnába. Hozzátette, az országnak további tankelhárító fegyverekre, tüzérségi lövegekre és nagyobb hatótávolságú rakétákra van szüksége. „Dolgozunk ezen” – tette hozzá azzal, hogy Kijevnek küldött szlovákiai Zuzana 2-es önjáró tarackágyúk pontosan olyan segítséget jelentenek, amire az ukrán hadseregnek szüksége van. Naď arról is beszámolt, naponta észlelnek Szlovákia elleni orosz kibertámadásokat.

Még a konferencia előtt Naď külön is találkozott az eseményre szintén meghívott Dragomir Zakov bolgár védelmi miniszterrel. Abban állapodtak meg, hogy Szlovákia és Bulgária nemcsak kétoldalúan kíván együttműködni, például a fegyveres erők korszerűsítése terén, hanem az Európai Unión és a NATO-n belül is. Naď ugyancsak tárgyalt Peter Hultqvist svéd védelmi miniszterrel. Elmondta, értékeli, hogy a skandináv ország a NATO-hoz szeretne csatlakozni. Kijelentette, Szlovákia nagyon gyorsan ratifikálja az erre vonatkozó döntést. A két miniszter arról az 1,7 milliárd eurós ajánlatról is beszélt, amelynek keretében Svédország lánctalpas katonai járműveket szállítana Szlovákiának. Naď szerint, bár a svéd ajánlat a legjobb, a beszerzés akkor valósulhat meg, ha erről kormányközi megállapodás születik.

A Globsec konferencia Kelet- és Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. Az eseményen csütörtökön beszédet mondott Zuzana Čaputová szlovák és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, ahogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A panelbeszélgetéseken részt vett Eduard Heger (OĽaNO) szlovák miniszterelnök, Aleksandar Vučić szerb államfő, Krišjānis Kariņš Lettország miniszterelnöke, Kiril Petkov bolgár, Albin Kurti koszovói és Dimitar Kovachevski észak-macedóniai, illetve Irakli Garibashvili grúz kormányfő, de Karl Nehammer osztrák kancellár is. Rajtuk kívül több szlovákiai és külföldi tárcavezető is tiszteletét tette. A szlovákiai miniszterek közül jelen volt Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyi, Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi, Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter, ahogy Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes is.