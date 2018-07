Majdnem mindenki egyetért a boltok karácsonyi és húsvéti zárvatartásával

Pozsony | A fogyasztók csaknem 90 százaléka egyetért a kisboltok bezárásával a karácsonyi és a húsvéti ünnepek ideje alatt.

A karácsonyi boltbezárással a fogyasztók 88,8%-a teljesen vagy inkább egyetért, húsvét kapcsán pedig ez az arány 88,1%. Ez a Focus ügynökség felméréséből derül ki, amelyet ez év januárjában készített 1012 válaszadó megkérdezésével.

„A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a korlátozással, illetve az ünnepek alatti árusítás betiltásával a társadalom nagy mértékben egyetért” – állapította meg Milan Zeman, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársa a szerdai sajtótájékoztatón.

A felmérés azt is megmutatta, hogy a fogyasztók jelentős többsége (79,7%) egyetért azzal, hogy a boltokat más egyházi ünnepek ideje alatt is bezárják, például január 6-án és július 5-én. Hasonlóképpen: az emberek 80,9 százaléka egyetért a korlátozással az állami ünnepek idején is, például január 1-jén vagy május 1-jén.

Bohumil Búzik, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársa szerint a felmérés megmutatta, hogy a szlovák társadalom hagyományos értékeket vall. Az elmúlt 20-25 évben is nyitva voltak a boltok az ünnepek alatt, az emberek mégsem álltak rá nagyon arra, hogy ezeken a napokon vásároljanak. A korábbi megszokásukat követték. A fogyasztók több mint kétharmadánál (69%) ugyanis a korlátozásokkal összefüggő ünnepnapi vásárlási szokások nem változtak.

A felmérés szerint továbbá az emberek körülbelül kétharmada (67,9%) egyetért a boltok vasárnapi zárvatartásával is. Búzik elmondta: ami a boltok zárvatartását illeti az ünnepek alatt, a társadalomban nem történtek nagyobb változások. A vasárnapok esetében azonban kissé megoszlanak a vélemények.