Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? Aki válaszol: Pál Péter

Úgy vélem, nagyon nehéz megfogalmazni, mitől magyar valaki, mit jelent magyarnak lenni. Ezen sokat gondolkodtam már, de mindez olyan érzéseket takar, amiket szinte nem lehet szavakba önteni. Aki magyar, annak nem kell magyarázni, úgyis érzi. Elég, ha megszólal egy dallam, máris érezzük, hogy hova tartozunk.

A népszámláláson azért fontos a magyar nemzetiséget minél többünknek megjelölni, mert tudatnunk kell az országgal, hogy itt vagyunk. Több mint száz év telt el Trianon óta, de mégis megmaradtunk és szerintem még egy jó darabig itt is leszünk. A Szlovákiában élő magyarok tudják, hogy milyen kellemetlenségek szoktak minket érni például amiatt, ha magyarul beszélünk és nagyon érdekes, hogy ha más nemzet tagjairól van szó, akkor nem szokta zavarni a szlovák többséget, ha más nyelven szólal meg valaki. Tapasztaltam ezt például az egyetemen is, de valószínűleg bárki átélt már hasonlót. Azt is tudjuk, hogy általában nem az egyszerű emberek csinálják ezt egymást közt, hanem sokszor a politikának az eredménye az ilyen fajta megnyilvánulás, viselkedés. Ezért is fontos tudatnunk, hogy ugyanolyan állampolgárai vagyunk ennek az országnak, mint a többségi nemzet tagjai. Ezen kívül természetesen azért is fontos a nemzetiségünk megjelölése, hogy fennmaradjon a felvidéki magyarság, már csak azért is, mert a magyarországi magyaroknak sosem kell olyan problémákkal foglalkozniuk, mint nekünk. Mi úgy tudunk a legtöbbet tenni a magyarság megmaradása érdekében, hogy a gyerekeinkben erősítjük a magyarságtudatot. Annak ellenére, hogy szlovák barátnőm van, úgy tervezem, hogy ha egyszer gyermekünk születik, mindenképpen magyarnak szeretném nevelni. Ezek olyan kérdések, amiket tanácsos mindjárt a kapcsolat elején tisztázni. Nem mondom, hogy olyan nagy jelentősége van, hogy emiatt kellene egy egyébként jól működő kapcsolatnak véget vetni, de mindenképpen tudnia kell a másik félnek, hogy számunkra a nemzetiség fontos dolog. Ha ezt nem tudná és nem fogadná el, abból később komoly problémák adódhatnának. A másik, amit mindannyian megtehetünk a magyarság megtartása érdekében, a hagyományaink megélése, szokásaink megtartása. Jómagam is minden évben részt veszek például a farkasdi tőkehúzáson, amely nagyszerű közösségi élményt nyújt. De ilyen élményben lehet részünk különböző fesztiválokon, kulturális eseményeken is, ahol a saját kultúránk, hagyományaink, zenéink, táncaink szépségeiben gyönyörködhetünk.



Pál Péter állatorvos, akit az Új Szó szerkesztősége tavaly az év emberei közé választott