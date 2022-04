Macko tábornok: Az ukránoknak a hatékony ellentámadásokra is kell fegyver

Hogyan képzelje el a laikus a Zuzana önjáró löveget?

Ez valójában egy ágyú, amit egy nagy páncélozott, nyolckerék-meghajtású járműre szereltek. Ezenkívül van még rajta egy töltőberendezés, ami a lövedéket és azt kilövő töltetet helyezi a csőbe. Az ágyú nagy távolságra, akár negyven kilométerre is el tud lőni. Ez azért fontos, mert például a tankoknak kisebb a lőtávolsága, akkor lőnek egymásra, amikor látják egymást. Az önjáró löveget ellenben arra használják, hogy a nagyobb távolságban lévő ellenfelet semmisítsék meg. Például még mielőtt a katonák támadásra indulnak, először ágyúkkal lövik a szóban forgó területet. Csak ezt követően masíroznak oda a katonák. Védekezés esetén pedig, amikor az ellenfél támad, a tüzérség ún. zárótüzet ad, vagy egyenesen az ő állásaikat lövi. A Zuzana löveg egy félautomata rendszer, nagyon gyors egymásutánban képes lőni, percenként akár hat lövést is leadhat. Ezen túl képes olyan sorozatlövés leadására is, amely során fokozatosan változtatják a cső dőlésszögét, így a lövedékek különböző időt töltenek a levegőben. Mindezt azért, hogy aztán egyszerre csapódjanak be a célba. Ezzel megakadályozható, hogy az ellenfél a becsapódások között megváltoztassa a pozícióját. Olyan ez, mintha több ágyúból egyszerre adnának le lövést a célra.

Milyen szerepet játszik a tüzérség az ukrajnai háborúban?

Ha a konkrét ukrajnai háborút nézzük, akkor a tüzérség reneszánszát látjuk. A harctéren megjelenő új eszközöknek, drónoknak, tankelhárító fegyvereknek többnyire kicsi a hatótávolsága. A nagyobb távolságokra azonban tüzérséget kell használni. Az utóbbi években ezek a rendszerek is hatalmasat fejlődtek. Léteznek már irányított lövedékek is, ezek a röppálya utolsó szakaszában képesek egy konkrét célra, például egy tankra vezetni magukat. Ez nagyban javítja a hatékonyságot, korábban ugyanis inkább tíz lövedéket lőttek ki egy tankra, amelyek valamilyen valószínűséggel megsemmisítették azt. Az ukrán erők számára a tüzérség rendkívül fontos. A kelet-ukrajnai Donbaszban, amely lényegében nyílt terep, ugyanis képeseknek kell lenniük arra, hogy megsemmisítsék az ellenük támadó erőket, elkerülvén, hogy közvetlenül megütközzenek velük. Ezen a nyílt terepen a támadó tankok nagyon gyorsan tudnak mozogni, ezért nem lehet ellenük hatékonyan fellépni a vállról indítható tankelhárító fegyverekkel. Az ezeket kezelő katonákat ugyanis többnyire nem lehet olyan gyorsan mozgatni, mint amilyen gyorsan a tankok helyet változtatnak.

A sajtóban gyakran felmerül, hogy az Ukrajnának adott fegyverek támadó vagy védekező jellegűek-e. A Zuzana önjáró löveg melyik kategóriába tartozik?

Minden fegyver elsősorban rombolásra és gyilkolásra alkalmas, ez a fegyver lényege. Vannak azonban tipikusan védekező fegyverek, mint például a légvédelmi rendszerek. A vállról indítható tankelhárító fegyverek is védelmi jellegűek, de valójában az a céljuk, hogy megsemmisítsenek egy páncélozott, vagy más járművet. Azért is nevezik védekező fegyvernek, mert védekező harcban használják. Így például, ha egy adott állást kell megvédeni, vagy éppen visszavonul az adott egység, akkor ilyen fegyverekkel megsemmisítik az ellenfél járműveit, hogy azok ne tudják követni a védőket. Lényegében az ellenfél megállítása a céljuk, de önmagukban nem képesek a visszaszorítására. Ugyanakkor a támadófegyverek célja is az, hogy megsemmisítsék az ellenfél haditechnikáját és csapatait. De általában nagyobb a hatótávolságuk, mint a védekező fegyvereké. Lehetővé teszik az adott egységek előrenyomulását azzal, hogy nagyobb távolságból előre megsemmisítik az ellenfél állásait, hogy az előrenyomulás ne ütközzön ellenállásba. Ukrajna esetében azonban teljesen mindegy, hogy védekező vagy támadó jellegű fegyverekről van szó, hiszen az egyiket és a másikat is arra használják, hogy megvédjék az ország területét egy külső agresszorral szemben. Az Ukrajnának adott támadó fegyvereket valójában ellentámadásban használják, nem arra, hogy mondjuk megtámadják vele Oroszországot. Ellentámadásokra pedig szükségük van ahhoz, hogy az agresszort kiszorítsák a területükről, vagy például béketárgyalásokat kényszerítsenek ki.

Ön szerint helyes lépés lenne, ha Szlovákia Zuzana önjáró lövegeket szállítana Ukrajnának?

Egészen biztosan igen. Az ukránoknak szükségük van az ilyen fegyverekre. Nagyon sok védekező jellegű fegyvert, például a már említett vállról indítható eszközöket, kaptak. Ezekkel azonban nem lehet ellentámadást végrehajtani, túl rövid, legfeljebb néhány kilométer a hatótávolságuk. Ha az ellenfélnek azonban megfelelő tüzérsége, repülőgépei vannak, akkor egyszerűen nem lehet ennyire a közelébe férkőzni. Már csak akkor használhatóak, amikor az ellenfél menetoszlopai elérték az ukrán városokat. Ezért kellenek az ukránoknak a támadófegyverek is, amelyek harminc-negyven kilométerről is képesek megsemmisíteni az ellenfelet.

Milyen mértékben változtatná meg a harcoló felek közti erőviszonyokat, ha Szlovákia Zuzana lövegeket szállítana Ukrajnának?

Minden ilyen segítség fontos. Ha két üteget, azaz 16 ágyút szállítanánk, akkor az már elég lenne, hogy az ukránok megállítsanak egy támadást, meg lehet semmisíteni a parancsnoki állásokat, vagy a menetoszlopokat. Ez azt jelenti, hogy a két üteg is már nagyon hatékony, az ellenfél több ezer főből álló egységeit tudja nyomás alatt tartani. Fontos, hogy az ukránoknak ilyen nagy hatótávolságú fegyvereik is legyenek, különben mindig meg kell várniuk, míg az ellenséges egységek megközelítik őket, ami azonban nem olyan előnyös.

Szlovákia mennyi ilyen löveggel rendelkezik? Mennyit tudna Ukrajnának adni?

Szlovákiának 16 régebbi típusú Zuzana önjáró lövege van. Ez két üteget jelent, mindegyikben nyolc löveg van. Az utóbbi években további 25 löveget rendelt az ország, amelyeket részben már le is szállítottak. A 25 löveget három ütegbe osztják majd, ami együtt egy tüzérosztályt alkot. Ukrajna kapcsán az a kérdés, hogy a régebbi típusokat adnánk-e nekik, vagy az újabbakat. Azt is fontos kiemelni, hogy az Európai Unió már elkülönített pénzt arra, hogy ilyen eszközökkel támogassa Kijevet. Tehát mi nem ajándékba adnánk a lövegeket, hanem eladnánk azokat, így aztán Szlovákia újabbakat rendelhet. Bár ez másodlagos, de azt is érdemes megemlíteni, egy ilyen lépés azt hozná magával, hogy a lövegeket a harctéren is ki lehetne próbálni. Ez a szlovákiai gyártó számára piaci előnyt jelenthet. Az elsődleges cél azonban továbbra is az marad, hogy segítsünk az ukránoknak, akik a létükért küzdenek.

Ha ilyen lövegeket adnánk el Ukrajnának, az azt is jelentené, hogy Szlovákiában képeznék ki az eszközök használatára az ukrán katonákat?

Valószínűleg igen, de nem feltétlenül. Meg lehet ezt oldani például Németországban, egy amerikai kiképzőközpontban, vagy Lengyelországban is. Ez most másodlagos kérdés. Sokkal fontosabb, hogy a Zuzana önjáró löveg nagyon hasonló a Dana nevű elődjéhez. Egyes információk szerint Ukrajna pedig már rendelkezik ilyen rendszerekkel. Az átképzés így nem túl igényes feladat. Egy-egy Zuzana löveg legénysége négy főből áll, így egy ütegbe 32 katona és egy parancsnok tartozik. Ami egyben azt is jelenti, hogy nagyon hatékony fegyverrendszerről van szó, hiszen sokkal nagyobb a harctéri hatásuk, mint például a gyalogoskatonáké.

Egyébként miért kapott női nevet ez az önjáró löveg?

Ennek történelmi okai vannak. Az önjáró löveg szó nyelvtanilag nőnemű, ezért ezek korábban is női neveket kaptak, ilyen az említett a Dana is, amely a Varsói Szerződés országaiban nagyon elterjedt volt. Ezt a hagyományt folytatták most is.

Pavel Macko tábornok (Emil Vaško felvétele)