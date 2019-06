Ma választják a whistleblowerek védelmezőjét

A whistleblower egy olyan személy, aki információt szivárogtat ki, azzal a céllal, hogy szabálytalanságokat hozzon nyilvánosságra, főleg vállalatán, intézményén belül. A jövőben őket Szlovákiában egy külön hivatal védi majd. A kormányhivatal márciusban írta a ki az intézmény vezetőjének kiválasztásáról szóló pályázatot. A ma 8:30-kor kezdődő meghallgatásokat a pozsonyi Bôrik Hotelban tartják. Az eseményt élőben közvetítik majd, a nyilvánosság is intézhet kérdéseket a jelöltekhez. A jelöltek közül a bizottság kettőt terjeszt fel a parlament elé. A két jelölt közül végül a törvényhozás választja ki, melyikük vezetheti az új intézményt. Az intézmény vezetője bruttó 4428 eurós fizetést kap majd.

A korrupció bejelentőinek védelmén kívül a hivatal feladatai közé tartozik még a témában való szakvélemények készítése, a whistleblowerekre vonatkozó törvény betartásának ellenőrzése, a korrupciót leleplező személyek védelméről szóló felvilágosító tevékenység, de a bejelentéstevők jutalmazása is az intézmény hatáskörébe tartozik. A hivatal évente egyszer a parlament előtt számol be a tevékenységéről. Az új törvény szabályozza, ki számít leleplezőnek, de azt is meghatározza, hogy az adott bejelentővel szemben miként járhat el a munkaadója, vagyis az a vállalat, vagy közintézmény, amelyben a szabálytalanságot az illető felfedte. Így például az adott munkavállaló állását, egyéb munkakörülményeit érintő változásokat a hivatalnak is jóvá kell hagynia.

A hivatalvezető-jelöltek:

Miloš Birtus – A Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség munkatársa

Zuzana Dlugošová – Az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi jogásza

Tibor Draskoczy – Kassa-környéki járás rendőrkapitányságának igazgatója

Monika Filipová – A belügyminisztérium államigazgatási osztályának igazgatója, a Jó Hivatalnok kezdeményezés megalapítója

Tomáš Jacko – A polgári társadalom fejlődését segítő kormánybiztos hivatalának munkatársa

Daniel Krošlák – A Környezetvédelmi Felügyelet jogi osztályának igazgatója

Diana Migaľová Baschierová – A Slovak Business Agency szóvivője

Viktor Pokojný – A Wüstenrot Lakás-takarékpénztár munkatársa

Martin Rajňák – A Legfelsőbb Ellenőrző Hivatal elemzője

Jozef Stopka – A Trencséni Járási Hivatal kormány által kinevezett hivatalvezetője

Rastislav Šaling – Orvos, a munkaügyi egészségvédelem szakértője