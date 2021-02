Ma kezdődik a népszámlálás

A mai naptól kezdve érhető el a népszámlálási kérdőív a www.scitanie.sk oldalon, amelyet egyelőre csak interneten keresztül lehet kitölteni. Az országban élő minden személy köteles részt venni a felmérésben, függetlenül attól, Szlovákiában van-e az állandó lakhelye vagy sem. A lakosoknak, az internetes rendszerbe való bejelentkezés után, hét témakörben 14 kérdést tartalmazó kérdőívet kell kitölteniük. Ezek között szerepelnek a családi állapotra, az iskolai végzettségre, a foglalkozásra és a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdések.

Az országban élő kisebbségek számára a legfontosabbak a nemzetiségre és az anyanyelvre vonatkozó pontok. Az elmúlt évtizedektől eltérően a mostani népszámlálás során két kérdésnél is megadhatjuk a nemzetiségi hovatartozásunkat. A kérdőívben először a „Mi az ön nemzetisége?”, majd az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés következik. A válaszadóknak ez után az anyanyelvre vonatkozó kérdést kell kitöltenie. A jelenlegi jogszabályok szerint a kisebbségek hivatalos nyelvhasználathoz való joga függ közvetlenül a népszámlálás során felmért nemzetiségi arányoktól, de közvetetten a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásainak elosztásánál is figyelembe veszik azokat.

Tízévente van népszámlálás

Az ország lakosságának részletes szociológiai felmérésére, vagyis a népszámlálásra tízévente kerül sor. Az állam sok esetben, így például a kisebbségeket érintő szabályozások megalkotásánál veszi figyelembe a felmérés eredményeit. Az elektronikus kérdőív a www.scitanie.sk honlapon az után érhető el, hogy a lakos bejelentkezik az internetes rendszerbe. A honlapra a születési számmal lehet bejelentkezni. A népszámlálási ívet a SODB2021 nevű mobil alkalmazás segítségével is ki lehet tölteni. Ebben az esetben az személyi igazolvány hátoldalának lefényképezésével, majd a képnek az applikációba való feltöltésével is be lehet lépni. A harmadik lehetőség, hogy a személyi igazolványokba épített chipet olvassuk be a számítógépbe, ehhez azonban egy speciális leolvasó kell. Az elektronikus rendszerben a magyar nyelv kiválasztása után az egész ív magyarul érhető el.

A népszámlálási kérdőívet mindenkinek ki kell töltenie, aki hosszabb ideje az országban él. Így azoknak is, akik nem Szlovákia állampolgárai és nincs itt sem állandó, sem átmeneti lakóhelyük, de fizikailag hosszabb időt szoktak az országban tölteni, mert például itt dolgoznak, vagy közeli hozzátartozójukkal élnek együtt.

A kérdések

A mostani népszámlálás során már nem kérdeznek rá azokra az adatokra, amelyeket a központi nyilvántartások is tartalmaznak, így a lakosoknak csak 14 kérdésre kell válaszolniuk. Az első ilyen kérdés, hogy „Mi az ön jelenlegi tartózkodási helye?”, amely nem az állandó lakhely, hanem az a lakcím, ahol az illető valóban életvitelszerűen tartózkodik. Ez az adat létfontosságú az önkormányzatok számára, hiszen az így megállapított lakosságszám alapján kapnak pénzt az államtól. A kérdések alatt rövid magyarázó szöveg olvasható, de az „i” ikonra kattintva egy hosszabb magyarázat is elérhető. A népszámlálásban arra is rákérdeznek, hogy a kitöltést végző személy élt-e legalább 12 hónapig folyamatosan külföldön. A felmérésben a válaszadónak meg kell adnia azt is, kivel él egy háztartásban és ezek a személyek milyen családi viszonyban vannak vele. Így például fel kell tüntetni, hogy valaki a férjével, a feleségével, a gyermekeivel, a szüleivel, esetleg anyósával él-e együtt. Ennél a kérdésnél adható meg, ha valaki azonos nemű partnerével él egy háztartásban. A kérdőívben a családi állapotra, tehát arra, hogy valaki hajadon-e, vagy nős, illetve férjezett a következő kérdés vonatkozik. Ez után az élve született gyermekek számát kell megadnia nőknek és a férfiaknak is. Az ívben továbbá a legmagasabb elért iskolai végzettségre és a munkahelyre kérdeznek rá. Az utóbbi esetében a nyugdíjasoknak azt kell bejelölnie, hogy nincs munkahelyük. A munkahely megadásánál ki kell tölteni, hogy az hol található, illetve milyen gyakran és milyen közlekedési eszközzel szokott a válaszadó munkába járni. A foglalkozásra vonatkozó kérdésre is a lehető legpontosabban kell válaszolni. Így például az orvosoknak meg kell adniuk, hogy mi a specializációjuk (gyermekgyógyász, sebész, stb.).

Az ívet a 2021 január 1-es állapot szerint kell kitölteni, és világjárvány miatti korlátozásokat figyelmen kívül kell hagyni. Így például, ha valaki idén február elején házasodott, annak azt kell fel feltüntetnie, hogy hajadon, de ha most otthoni munkára kényszerül, akkor is meg kell adnia, hogy általában mivel jár munkába.

Mi az ön nemzetisége?

A népszámlálási kérdőívben most először lehetőség lesz arra, hogy két kérdésnél is bevalljuk a nemzetiségünket. Először a „Mi az ön nemzetisége?”, majd az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés következik. Így például a magyar anyanyelvű romák mindkét kisebbséghez való kötődésüket bevallhatják. Pont a nemzetiségre vonatkozó második kérdés körül azonban némi politikai vihar bontakozott ki, hiszen jelenleg a jogszabályok kimondottan nem számolnak azzal, hogy egy személy két nemzetiséget is bevallhat. Egyes politikusok, így a kormánypárti Ondrej Dostál (SaS frakció) szerint az első és a második kérdésben felmért adatokat egyszerűen össze kell adni, míg az ugyancsak kormányzó OĽaNO parlamenti frakciójába tartozó Gyimesi György szerint erre nincs biztosíték, ezért a két kérdésre adott válaszok értelmezése jogbizonytalanságot eredményez.

A nemzetiségre vonatkozó kérdések melletti magyarázat is kiemeli, hogy a nemzetiség nem azonos az állampolgársággal, de semmilyen más hivatalos dokumentum sem mérvadó. A polgár ezeket aszerint tölti ki, aminek érzi magát, amilyen közösségbe tartozik stb.

A kérdőív lehetővé teszi, hogy mindkét kérdésre azonos választ adjunk meg, így például az első és a második kérdésnél is magyarnak vallhatjuk magunkat. Ugyancsak fontos részlet, hogy a polgároknak az összes témakörnél, így a nemzetiségnél is kötelező az első kérdésre valamilyen választ adniuk. Ez azt jelenti, amíg nem töltik ki a kérdőív vonatkozó mezőjét, addig a rendszer nem enged a következő kérdésre továbblépni. A 2011-es népszámlálás során ugyanis 6 százalék ugyan kitöltötte a kérdőív nagy részét, de a nemzetiségét nem vallotta be. A mostani megoldás azt szolgálja, hogy az ismeretlen nemzetiségűek száma minimális legyen. Ugyancsak minden válaszadó megkapja az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdést, amelyre igennel és nemmel lehet válaszolni. Ha valaki igennel válaszol, akkor csak ez után kell megadnia, hogy milyen egyéb nemzetiséghez tartozónak vallja magát.

Anyanyelv, vallás

Az ív a nemzetiség után az anyanyelvre kérdez rá. Itt egy kérdés van, egy legördülő menüben felkínált lehetőségek közül választhatunk, amelyben a szlovák jelnyelv is szerepel. A népszámlálásban azt is meg kell adnunk, hogy van-e vallási hovatartozásunk vagy sem. Amennyiben valaki igennel válaszol, ugyancsak egy legördülő menüből választhat. Itt is érvényes, hogy ha a válaszadó azt jelölte meg, hogy vallásos, a rendszer nem engedi továbblépni, amíg nem jelöli meg valamelyik felkínált lehetőség. 2011-ben ugyanis valamivel több mint 10 százaléknyian az íveken nem adtak választ a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdésre.

A kérdőív kitöltése után az automatikus rendszer még egyszer áttekintést ad arról, milyen válaszokat adott meg az ívet kitöltő személy, és ennél a lépésnél még egyszer lehetőség van megváltoztatni a válaszokat. Ez után a kitöltött elektronikus ívet egy gombnyomással jóvá kell hagyni, ekkor a rendszer elküldi azt a Statisztikai Hivatalnak. A válaszadó ezt követően letölthet egy igazolást arról, hogy teljesítette a népszámlálási kötelezettségét.

Kötelező kitölteni

A népszámlálási íveket mindenkinek kötelező kitöltenie, aki az internetes változattal egyedül nem boldogul, annak segíthet egy hozzátartozója. Az önkormányzatoknak pedig ún. asszisztenseket, lényegében kérdezőbiztosokat kell rendelkezésre bocsátaniuk, akik segíthetnek az ív kitöltésében. Az ilyen, ún. asszisztált népszámlálás határideje október végén jár le. A kérdőív kitöltése kötelező, aki ezt elmulasztja, arra a helyi önkormányzat 25-től 250 euró közötti büntetést szabhat ki. A népszámlálással kapcsolatos információkat a 02/ 20 92 49 19-es számon elérhető telefonos ügyfélszolgálaton is lehet kérni.

Az Új Szó speciális, a népszámlálással foglalkozó magazinja a csütörtöki számunkban jelenik meg.