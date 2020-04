Ma dönthetnek az ingázókra vonatkozó szabályenyhítésről – mire számíthatunk?

Az egészségügyi miniszter szerint lakossági szinten minden jel szerint sikerült leállítani a vírusterjedést, most a legfontosabb, hogy a továbbiakban is betartsuk az óvintézkedéseket, és ne vegyük le a szájmaszkokat. - Somogyi Tibor felvétele

Pozsony | Már Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter is elismerte, hogy a tiszti főorvos enyhíteni fogja a külföldre munkába ingázók, vagy a határ menti övezetből Szlovákiába utazó emberekre vonatkozó feltételeket. Részleteket még nem árultak el, viszont az elérhető információk alapján összegyűjtöttük, körülbelül milyen enyhítésekre lehet számítani.

A koronavírus-járvány szlovákiai elterjedése óta múlt vasárnap regisztrálták a legkevesebb új fertőzöttet, országos szinten csak kettőt. Újabb halálos áldozatot sem követelt a múlt hét utolsó napján a vírus, további kilenc személynek pedig sikerült meggyógyulnia. Ennek köszönhetően összesen 403-ra emelkedett a meggyógyult személyek száma, ami annyit jelent, hogy az országban eddig regisztrált 1381 fertőzöttből már csak 978 aktív beteget tartanak számon az országban.

Leállt a vírus terjedése?

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő nagyra értékelte a pozitív eredményeket. „Nagyon jók vagyunk, tartsunk ki. Kérem, még ne vegyük le a szájmaszkokat és tartsuk be a higiéniai előírásokat” – írta bejegyzésében a Facebook közösségi oldalon a kormányfő.

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter szerint az, hogy rohamosan csökken az újonnan regisztrált fertőzöttek száma az országban, elsősorban annak köszönhető, hogy hatékony és szigorú óvintézkedések léptek hatályba, s hogy az emberek következetesen betartották az előírásokat.

„Látni, hogy ha emelkedik is valamelyik nap a fertőzöttek száma, akkor az új esetek rendszerint az állami karanténban vagy a roma telepeken vannak. Ez annyit jelent, hogy lakossági szinten sikerült leállítani a vírus terjedését, ám ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, ha nem leszünk a továbbiakban óvatosak, nagyon gyorsan elromolhat a helyzet”

– mondta az egészségügyi miniszter.

A döntésre várva

Ugyanúgy pozitív hangnemben nyilatkozott a belügyminiszter is, aki szerint Szlovákia a koronavírus elleni harc terén már a világelsők közé tartozik. Elismerte azt is, hogy a pozitív eredményeknek köszönhetően Ján Mikas tiszti főorvos javasolni fogja a munka után külföldre ingázókra, vagy a külföldön dolgozó egészségügyi alkalmazottakra vonatkozó szabályok enyhítését. „A tiszti főorvos már a központi válságstáb legközelebbi ülésén javasolni fogja az intézkedések enyhítését. Szorítsunk egymásnak” – közölte a világhálón Roman Mikulec.

A kormányhivataltól tegnap megtudtuk, hogy a válságstáb ülése ma délután kettőkor kezdődik, az elfogadott változásokról délután kellene tájékoztatniuk. Ez azért is fontos, mert a jelenleg még hatályos előírások szerint május 1-én lép hatályba az a sokat bírált intézkedés, melynek értelmében a határ menti övezetekből Szlovákiába ingázó személyeknek a munkaviszonyt bizonyító igazoláson kívül 30 napnál nem öregebb negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk a határon ahhoz, hogy beengedjék őket az országba. Ezt az intézkedést bizonyára eltörlik, mint ahogy azt is, hogy az országba való belépést csak azoknak engedélyezik, akik munkába mennek. Számos szlovák állampolgár ugyanis emiatt az intézkedés miatt ragadt külföldön.

Míg eddig csak azoknak az ingázóknak engedélyezték meg a határon való átjárást, akik az államhatártól számított 30 kilométeres övezeten belül laktak, e héttől minden jel szerint ezt az intézkedést is feloldják, pontosabban az övezetet kitolják: információink szerint 60 vagy 100 kilométeres övezetekről tárgyalnak.

Egyelőre nem teljesen nyilvánvaló, megkövetelik-e a koronavírusteszteket bizonyos, külföldről érkező személyek esetében, ám nagy valószínűséggel elismerik majd a külföldön elvégzett tesztekről szóló igazolásokat is.

Jó úton haladunk

A fertőzöttek aktuális átlagszáma, amelyet mozgó mediánnak neveznek, jelenleg 23. Ha ma kiderül, hogy a tegnap, azaz hétfőn elvégzett tesztek során csak 11 vagy attól kevesebb új fertőzöttet regisztráltak, akkor a medián már 11-re csökken. Ha pedig ez az érték jövő hétig nem éri el a százat, akkor május 6-tól életbe léphet a járványellenes intézkedések enyhítésének második hulláma, ami annyit jelent, hogy újabb üzletek és szolgáltatások, például fodrászatok vagy manikűrszalonok is kinyithatnak majd. Ha viszont a medián 100 felé emelkedik, akkor maradnak a jelenleg hatályos intézkedések, 150 felett pedig bezárják azokat az üzleteket is, amelyek megnyitását az első hullámban, múlt héten engedélyezték. Az átlagszámba nem számolják be az állami karanténban regisztrált betegeket.