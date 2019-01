Lesz pénz az üdülési csekkre

Az Andrej Danko (SNS) parlamenti elnök által szorgalmazott üdülési csekkek bevezetése minden olyan munkáltatót érint, mely 49-nél több alkalmazottat foglalkoztat. Januártól ők kötelesek megtéríteni az alkalmazott üdülési költségeinek 55%-át, illetve az alkalmazott legfeljebb évi 275 euró megtérítését kérheti. Ez az intézkedés 175 alapiskolát és 53 középiskolát érint. Az oktatási tárca a közelmúltban közölte, az utalványokkal járó költségek a fenntartókat terhelik. Ugyanakkor Michal Sýkora, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) elnöke kijelentette, nem értenek egyet az alapiskolákkal kapcsolatos jogkör átruházásával. Sýkora kiemelte, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján valóban az önkormányzatok az alapiskolák fenntartói, ugyanakkor „annak minden költségét, az alkalmazottak bérét és a működési költségeket is az állam fedezi”. Pavel Ondek, az Oktatásügyi és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének (OZPŠaV) elnöke is úgy véli, a labda a pénzügyminisztérium oldalán pattog. Arra figyelmeztet, hogy a pénzügy eddig egyetlen centet sem folyósított erre a célra, sem az államigazgatásban, sem pedig a közigazgatásban dolgozók részére, ahová a felsőoktatásban, valamint az alap- és középiskolákban dolgozók is tartoznak. Annak ellenére sem, hogy a törvényt jóváhagyta a plénum. „Októberben a kormány gazdasági és szociális érdekegyeztető tanácsának ülésén, mely elé Peter Kažimír pénzügyminiszter beterjesztette a javaslatot, elhangzott, hogy van tartalék az állami költségvetésben a jogszabály módosítására. Arról volt szó, hogy 400 millió eurót különítenek el” – mondta Pavel Ondek. A szakszervezeti vezető erről a problémáról már az oktatási tárcával, Andrej Dankóval és a parlament oktatási bizottságának képviselőivel, továbbá a pénzüggyel is tárgyalt a napokban.

Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója már jelezte az utalványokkal kapcsolatos kötelezettségeket a megyei hivatal munkatársainál. „Ígéretet kaptunk arra, hogy a hivatal megoldást keres a problémára. A megyéhez tartozó 65 iskola közül 25 érintett, továbbá a hivatal 250 alkalmazottja is igényelheti az üdülési csekket. Ha a képviselőtestület is rábólint, akkor célirányos tételként kaphatják meg az iskolák az üdülési csekkek költségét” – tájékoztatott Andruskó.