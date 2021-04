Lengvarský: Nem akarjuk elkövetni más országok hibáját

Pozsony | Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügy-miniszter ragaszkodni fog ahhoz, hogy továbbra is érvényben maradjon a kijárási tilalom. Úgy véli, továbbra is magas annak a kockázata, hogy romlani fog a járványhelyzet – jelentette be a nagyszombati munkalátogatásán pénteken.