Lelassult az élelmiszerek drágulása

Pozsony | A koronavírus-járvány második hulláma már az árakon is érezteti a hatását. A megszorítások és a visszafogottabb kereslet miatt a drágulás üteme látványosan lelassult, ami elsősorban az élelmiszereknek köszönhető, ám ez utóbbiak ármozgása között is látványos különbségek vannak.

Szlovákiában az elmúlt hónapban 1,5 százalékkal nőttek az árak az egy évvel korábbiakhoz képest, ami a Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzése szerint idén a második legalacsonyabb érték. Csak összehasonlításképpen: a tavalyi év utolsó és az idei év első hónapjaiban még 3 százalékos drágulást mért a Statisztikai Hivatal, vagyis a dupláját a jelenleginek. „Az infláció ütemének a lassulása elsősorban az olcsóbb élelmiszereknek és üzemanyagoknak köszönhető” – állítja Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője.

Változatos ármozgás

Hogy a járvány milyen hatással van az árakra, arra a legjobb példát az élelmiszerek szolgáltatják. „Míg ez utóbbiak ára tavaly novemberben és decemberben is több mint 5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, idén novemberben a drágulás üteme az 1 százalékot sem érte el” – nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. Szerinte az előző hónaphoz, vagyis októberhez képest novemberben a zöldségek ára nőtt a leglátványosabb ütemben, csaknem 4 százalékkal, ezekhez azonban most még így is olcsóbban juthatunk hozzá, mint tavaly ilyenkor. A húsipari termékeket ezzel szemben az elmúlt hónapban 4,5 százalékkal drágábban kínálták a szlovákiai üzletekben a tavaly novemberihez képest. Havi szinten a legnagyobb áresést, több mint 4 százalékosat a gyümölcsfélék esetében mérték. „Számításaink szerint a karácsonyi ünnepekre vásárolt élelmiszerekhez idén nagyjából 1-2%-kal drágábban juthatunk hozzá, mint tavaly” – mondta el Sadovská.

Fodrász és fogorvos

Széles skálán mozogtak az árak a többi ágazatban is. Az egy évvel korábbihoz képest a legnagyobb árugrást, több mint 4 százalékosat a szállodai és éttermi szolgáltatások esetében mérték, az egészségügyben – elsősorban a fogorvosok 4,5 százalékos áremelései miatt – 3,7, az oktatásban pedig csaknem 3 százalékkal nőttek az árak. A szolgáltatások közül a legnagyobb árugrást a fodrászatoknál és a szépségszalonoknál jelezték, amelyekben csaknem 8 százalékkal nőttek az árak az egy évvel korábbiakhoz képest. Több mint 4 százalékos csökkenést mértek ezzel szemben a közlekedésben, ami az alacsonyabb üzemanyagáraknak köszönhető. Sadovská szerint jelenleg csaknem 14 százalékkal olcsóbban tankolhatunk, mint tavaly ilyenkor.

Változatlan trend

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? „A drágulás üteme továbbra is alacsony szinten mozog majd, az elkövetkező hónapokban 1-2 százalékos infláció várható. A 2014 és 2016 közötti időszakban tapasztalt árcsökkenésre azonban nem számíthatunk, a szlovák gazdaság visszaesése ugyanis nem lesz olyan drasztikus, mint azt korábban várták, így a lakossági fogyasztás sem zsugorodik majd nagyobb ütemben” – állítja Sadovská.

2021 első hónapjaira 1 százalék körüli inflációt jósol Koršňák is. „Az inflációra az év elején a rezsiköltségek változása lesz a legnagyobb hatással. Az előrejelzések szerint csökken a gáz- és az áramszolgáltatás díjszabása is” – mondta Koršňák. Szerinte azonban a járványhelyzet javulása esetén a jövő év második felében már újra nagyobb sebességbe kapcsolhat a drágulások üteme.