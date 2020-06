Legyen olcsó és lehetőleg hazai: itt az új szlovákiai vásárlási trend

A vásárlók harmada – a járvány okozta gazdasági nehézségek miatt – most sokkal jobban odafigyel az árakra, a korábbiaknál is többször használva ki az üzletláncok akciós ajánlatait. - TASR-felvétel

„A világjárvány hatalmas sokkot jelentett a lakosság számára, így azon sem szabadna csodálkoznunk, hogy ez a vásárlási szokásainkat is alaposan átszabta” – mondta el lapunknak Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője, a pénzintézet legfrissebb elemzésére hivatkozva. Eszerint a megkérdezettek negyede a járvány hatására jobban odafigyel az általa vásárolt élelmiszerek származási helyére, előnyben részesítve a hazai élelmiszereket.

Vonzóbb az akciós ár

A vásárlók harmada – a járvány okozta gazdasági nehézségek miatt – most sokkal jobban odafigyel az árakra, a korábbiaknál is többször használva ki az üzletláncok akciós ajánlatait. Az elmúlt időszakban látványosan megugrott a tartós élelmiszerek iránti kereslet, és a járvány miatt tömegesen rohamozták meg a vásárlók a drogériákat is. Ez utóbbit a Statisztikai Hivatal minapi elemzése is alátámasztotta.

„Míg a járvány miatt a legtöbb ágazatban áprilisban és májusban látványosan visszaesett a behozatal, az élelmiszerek behozatala alig csökkent, a tisztítószerek és egyéb vegyipari termékek iránti kereslet növekedése miatt pedig ezekből csaknem a tizedével többet hoztunk be, mint egy évvel korábban”

– nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője.

Terjed az online vásárlás

„A járvány nem kevésbé fontos hatásaként könyvelhetjük el azt is, hogy az elmúlt időszakban azok is ráfanyalodtak az online vásárlásra, akik erre korábban nem is gondoltak. Márciusban és áprilisban csak az élelmiszerekből 123%-kal többet rendeltünk interneten keresztül, mint az előző év azonos időszakában, miközben korábban épp az élelmiszerek esetében ódzkodtak a legtöbben, a megkérdezettek több mint kétharmada az online vásárlásoktól” – állítja Buchláková. Az online vásárlások népszerűsége szerinte a járvány lecsengését követően sem csökken, és hasonlóan vélekedik az egyre népszerűbb kártyás fizetésekről is. Buchláková állítását a Kantar piackutató társaság felmérése is alátámasztja, amely szerint a járvány idején módosult vásárlási szokásain a megkérdezettek 80%-a a későbbiekben sem kíván változtatni.

„Minden második megkérdezett ezt azzal magyarázza, hogy az online vásárlással nem csupán időt, de pénzt is spórol, hiszen elsősorban az elektronikai cikkek és ruházat így olcsóbban szerezhető be. Így az sem, csoda, hogy a lakosság csupán 7 százaléka tartja előnytelennek és problémásnak az internetes vásárlást”

– tette hozzá a Szlovák Takarékpénztár elemzője.