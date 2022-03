Az ukrajnai háború okozta globális ellátási problémák a pozsonyi Volkswagent is elérték: az autógyártó átmenetileg felfüggesztette a gyártását.

A félvezetők hiánya, valamint az ukrajnai konfliktus okozta ellátási hiány miatt leállt a pozsonyi Volkswagen gyártása – jelentette be Lucia Kovarovič Makayová, az autógyártó szóvivője, aki szerint a hét elején, hétfőn és kedden minden szegmensben szünetelt a termelés. „A gyártási ütemtervet az alkatrészhiánytól függően folyamatosan módosítjuk. A leállás oka a világjárvány miatt jelenleg is fennálló hosszú távú globális félvezetőhiány, amely az ukrajnai események miatt további ellátási zavarokkal párosul” – tette hozzá a szóvivő. Szerinte a Volkswagen Slovakia figyelemmel kíséri a helyzetet, ez alapján döntve a további lépésekről. „Csoportszinten intenzív kapcsolatban állunk az érintett beszállítókkal, és keressük az alternatív megoldásokat” – állítja Makayová.

A Volkswagen Slovakia gyártása 1991-ben indult be Szlovákiában. A német autógyártó azóta 4,6 milliárd eurót fektetett be nálunk, és 30 év alatt több mint 6 millió járművet gyártott az országban. A vállalat a személygépkocsik mellett sebességváltókat, sebességváltókhoz és futóművekhez használt alkatrészeket, valamint a járműgyártásban használt berendezéseket is gyárt.