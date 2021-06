Az autóvásárlástól is elment a kedvünk

Pozsony | A világjárvány negatív gazdasági hatásait a szlovákiai autógyártók és autókereskedők is megérezték. Az ezer főre jutó legyártott autók szempontjából ugyan továbbra is világelsők vagyunk, tavaly azonban megroppant az évek óta tartó töretlen növekedés, és a kereskedők is kevesebb autót adtak el.